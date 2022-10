Centros de investigação aplaudem financiamento suplementar para 2024 com reticências

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia adiou a nova avaliação a todos os centro de investigação que estava prevista para o próximo ano. É essa avaliação que determinará o dinheiro que os centros vão ter para funcionar. Até lá, serão atribuídas verbas adicionais, que alguns cientistas vêem com cautela.

O aviso saiu no final de Julho: a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) adia por um ano as candidaturas à avaliação de rotina das unidades de investigação. Por causa disso, ficaram prometidas novidades “durante o mês de Setembro de 2022” – e que foram enviadas para os centros de investigação 3 de Outubro. Este adiamento da avaliação implica mais um ano do que o previsto inicialmente, o que levou a FCT a anunciar que haverá um financiamento adicional em 2024. Apesar de aplaudirem a medida, os centros de investigação ouvidos pelo PÚBLICO não deixam de apontar algumas reticências ao processo – como a incerteza quanto ao financiamento que vão ter.