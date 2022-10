Fundação para a Ciência e a Tecnologia terá orçamento de 658,1 milhões de euros

Principal órgão de financiamento público da ciência em Portugal tem um aumento de 3,5% face ao aprovado no Orçamento do Estado para 2022. Estimativa da execução do orçamento da FCT em 2022 volta a subir em relação ao ano transacto.

O financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) terá um pequeno reforço de 3,5% no próximo Orçamento do Estado. Na proposta entregue na última segunda-feira no Parlamento não estava explícita a quantia destinada ao orçamento do principal órgão de financiamento público da ciência em Portugal, mas o Ministério da Ciência revelou esta terça-feira à noite que a FCT terá 658,1 milhões de euros em 2023, mais 22 milhões de euros do que no orçamento aprovado para 2022.