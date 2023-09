Congresso dos Cozinheiros debate o tempo e a idade. E que tem o queijo a ver com isso?

Dias 24 e 25, chefs, produtores e gastrónomos reúnem-se nos Nirvana Studios, em Oeiras. O basco Andoni Luis Aduriz, do Mugaritz, é uma das cabeças de cartaz do Congresso dos Cozinheiros.

Pensar o tempo e a idade ao mesmo tempo que se pensa a cozinha é aquilo a que se propõe o Congresso Nacional dos Cozinheiros (CNC), que acontece nos dias 24 e 25 de Setembro, entre as 9h30 e as 20h, nos Nirvana Studios, em Oeiras. O espanhol Andoni Luis Aduriz , do Mugaritz (duas estrelas Michelin), um dos mais desafiantes chefs/pensadores da actualidade, será uma das cabeças de cartaz desta 19ª edição pela qual passarão 65 chefs nacionais e internacionais e em que São Tomé e Príncipe será o país convidado (a “conexão africana” tem sido outros dos temas trabalhados pelo Congresso).

De Valêcia vem Vicky Sevilla, do Arrels (uma estrela Michelin), uma chef que abriu o seu primeiro restaurante aos 25 anos e é a mais jovem mulher em Espanha a ter recebido uma estrela do famoso guia. Representando São Tomé e Príncipe estarão os chefs João Carlos Silva, da Roça São João dos Angolares, e Miguel Garcia, da Yumbox.

Se o tempo é um elemento essencial na cozinha – basta pensarmos na precisão dos segundos para que peixe, carne ou legumes fiquem no ponto certo, e este é só um exemplo entre muitos – a idade é também um tema, sobretudo para os organizadores do Congresso (as Edições do Gosto, criadas por Paulo Amado), que nos últimos anos se têm focado cada vez mais no lado humano da gastronomia, das questões da saúde mental às da valorização das pessoas que trabalham nesta área.

Foto O chef basco Andoni Luis Aduriz Alex Iturralde

Destaque para duas apresentações que têm como tema a questão do tempo: Luís Gaspar, chef de vários restaurantes do grupo Plateform, incluindo a Sala de Corte, em Lisboa, vai apresentar os resultados do trabalho que tem vindo a desenvolver em torno da carne maturada, com uma peça de vaca Minhota maturada durante 120 dias, para mostrar a sua evolução. Também o queijo é um produto no qual o tempo de cura é determinante. A maître fromagère Aida Augusto levará ao Congresso sete queijos de diferentes origens, dois dos quais curados por ela e explicará como se pode, com diferentes curas, acrescentar complexidade, “desenvolvendo sabores e permitindo um mundo de possibilidades”.

A lista de chefs que passarão pelos três palcos do Congresso (Palco INTER, Palco Produto e Palco Música/Nós As Pessoas, onde serão discutidos temas como a boa liderança ou como lidar com a crítica e onde haverá até sessões sobre técnicas mindfulness) é longa e inclui, por exemplo, Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio, 1 estrela Michelin), João Diogo Formiga (Encanto, 1 estrela), Alexandre Silva (Loco, com 1 estrela, e Fogo) e Marlene Vieira (Marlene e Zunzum Gastrobar).

É já tradição que durante o Congresso se realize a final da prova O Melhor Pastel de Nata, criada em 2009 pelo gastrónomo Virgílio Gomes. Acontece no dia 25 às 13h e o vencedor sairá da lista dos 12 estabelecimentos finalistas.

Os bilhetes para o CNC custam 60€ para um dia e 100€ para dois dias, com descontos para estudantes de gastronomia (20€ e 40€, respectivamente).