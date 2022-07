Andoni Aduriz: “Toda a comida tem uma finalidade na nossa vida: entendê-la é a parte mais importante do meu trabalho”

Andoni Aduriz é um dos mais relevantes cozinheiros bascos. Revolucionou a alta cozinha ao apresentar pratos que desafiam sobretudo a mente e é uma inspiração para colegas de todo o mundo. Em entrevista à Fugas, diz que os nossos gostos são previsíveis e que o papel de um chef é também desviar-nos desses gostos. “Muitos estudos indicam que as experiências novas, que incomodam, são as que constroem as memórias mais potentes. “

Poucos chefs conseguiram ter tanta relevância no cenário gastronómico por tanto tempo como Andoni Luis Aduriz. À frente do Mugaritz, o seu restaurante com duas estrelas Michelin localizado no topo de uma colina em Errenteria, o cozinheiro basco revolucionou a alta cozinha ao apresentar pratos que desafiam sobretudo a mente — não apenas o paladar. Em mais de duas décadas de trabalho, ele conseguiu manter o seu restaurante por 12 anos entre os top 10 da lista dos World’s 50 Best, criou mais de 1500 pratos disruptivos e mantém-se como uma mente criativa que inspira colegas ao redor de todo o mundo.