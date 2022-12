Vasco Coelho Santos teve tempo para criar 560 pratos até chegar a estrela Michelin

Depois da cerimónia, em Toledo, onde vestiu a jaleca com a estrela Michelin, a pressa de Vasco Coelho dos Santos era chegar ao Porto para festejar com a equipa. Depois da viagem, de carro, teve ainda a preocupação de encontrar um pequeno Bibendum, o popular boneco do homem da Michelin, que carinhosamente colocou na fachada do restaurante. Uma espécie de acto inaugural, levando ao rubro o entusiasmo duma festa que acabou por saltar para a rua, com fogo-de-artifício e o aplauso da vizinhança. Está tudo, filmado, nas redes sociais do Euskalduna, no Porto.