Shakira enfrenta nova investigação por fraude fiscal em Espanha

A cantora colombiana Shakira é alvo de uma nova investigação por fraude no imposto sobre o rendimento e património em 2018, informou um tribunal espanhol nesta quinta-feira.

A autora de Hips don’t lie, que vendeu milhões de discos em todo o mundo, já enfrenta um processo judicial em Espanha, e deverá ser julgada no final deste ano, num outro caso relacionado com mais de 14,5 milhões de euros em impostos devidos entre 2012 e 2014. Nesse caso, o Ministério Público está a pedir uma pena de prisão até oito anos para a estrela de 46 anos.

Agora, o tribunal da cidade de Esplugues de Llobregat, na província de Barcelona, fez saber que há outra investigação a decorrer, sem fornecer mais detalhes sobre o processo. O procurador que tem o caso não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Porém, a equipa jurídica de Shakira garantiu não ter recebido qualquer notificação, adiantando ter sabido do novo caso através da imprensa. “A equipa jurídica da cantora não fará qualquer comentário até que a notificação lhe chegue através dos canais formais e legalmente estabelecidos”, sublinharam num comunicado enviado às redacções.

Shakira reside, desde Abril, em Miami e terá de ser notificada pessoalmente no seu novo endereço, acrescentaram.

“Como já declarou em numerosas ocasiões, Shakira afirma que sempre actuou em conformidade com a lei e sob o conselho dos melhores peritos fiscais. Agora está concentrada na sua vida artística em Miami e está calma e confiante de que os seus assuntos fiscais serão resolvidos favoravelmente”, acrescentaram.

​Já no caso conhecido, o Tesouro e o Ministério Público afirmam que, desde que iniciou o seu relacionamento com Gerard Piqué, em 2011, Shakira passou mais tempo em Espanha por ano do que fora do país, valendo-se de publicações nas redes sociais, facturas ou do historial de utilização de cartões de crédito, bem como de dezenas de testemunhos.

A acusação alega ainda que Shakira escondeu os seus rendimentos através de uma rede empresarial sediada em paraísos fiscais, tais como as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Caimão, Malta, Panamá e Luxemburgo.

No total, a procuradoria calcula que Shakira falhou o pagamento à Agência Fiscal de 12,3 milhões de euros de imposto sobre o rendimento singular e a entrega de quase 2,2 milhões de euros, à Agência Fiscal da Catalunha, pela riqueza.

Entre 2011 e Junho de 2022, a cantora teve um relacionamento com o antigo defesa central do Barcelona Gerard Piqué. Há um ano, o casal anunciou a separação, pediu respeito pela sua privacidade de forma a proteger os dois filhos, Milan, de 10, e Sasha, de 8 anos, mas os detalhes sobre a ruptura acabaram por vir a público depois de conhecida a relação do futebolista com Clara Chía.