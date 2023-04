Shakira diz adeus a Barcelona e leva os filhos para os EUA

Foi nas redes sociais que a cantora colombiana Shakira anunciou que deixou Barcelona, Espanha, e que vai viver para Miami, EUA, com os filhos. Após o processo de separação do futebolista Gerard Piqué e de ter lançado um sucesso em que criticava o atleta espanhol, a artista publicou uma longa dedicatória a Barcelona.

Shakira explica que a ida para a capital da Catalunha foi sinónimo de querer "dar estabilidade" aos filhos e que agora vão para outro "canto do mundo", viver "junto da família, dos amigos e do mar". Miami é o destino. "Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor", escreveu n sua conta de Instagram, onde tem 85 milhões de seguidores.

"Obrigada a todos os que me animaram, secaram as minhas lágrimas, inspiraram-me e fizeram-me crescer. Obrigada ao meu público espanhol, que sempre me apoiou com o seu afecto e lealdade. Para ti, apenas um 'até logo' e como o meu pai costumava dizer tantas vezes, vemo-nos nas curvas", termina, num elogio à cidade.

Segundo o El País, a mudança de Shakira já estava planeada, embora não se soubesse quando seria, mas a altura da Páscoa era uma das hipóteses, uma vez que há férias escolares e os filhos podem assim mudar de escola. Em Novembro, os advogados de ambas as partes anunciaram que a artista iria manter a custódia dos filhos, Sasha e Milan, de 10 e 8 anos, respectivamente. Shakira, 46 anos, e Gerard Piqué, 36, foram um casal durante mais de 12 anos.

Por seu lado, Gerard Piqué participou no podcast do jornalista espanhol Gerard Romero, e confessou que Shakira, ao escrever e lançar uma canção onde o acusa de traição, não pensou na sua saúde mental. "Tudo bem dizer indirectas porque está na moda, mas as pessoas não pensam na consequência que as coisas podem ter a nível mental. Não temos consciência da outra pessoa até que alguém cometa suicídio. Eu estou muito decepcionado com o que a sociedade se tornou", declarou, citado pela Folha de S.Paulo.

Piqué aproveita ainda para criticar os fãs da ex-mulher, oriundos da América Latina, revelando que recebe insultos e ameaças. "A minha ex é da América Latina. E não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida, mas não tenho que dar importância porque nunca vou conhecê-las, eu trato-os como se fossem robôs."

Orgullosa de ser Latinoamericana.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Shakira (@shakira) April 3, 2023

No entanto, estas palavras lançaram ainda mais achas para a fogueira e o catalão foi acusado de xenofobia. Atenta, Shakira publicou uma resposta ao ex-companheiro, na rede social Twitter, em que se diz orgulhosa das suas origens e publica todas as bandeiras dos países da região.