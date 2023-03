Shakira bate 14 recordes do Guinness com música sobre Piqué

Intitula-se Music Sessions Vol. 53, foi lançada em Janeiro e é já a canção de música latina mais ouvida no Spotify no período de 24 horas, tendo somado mais de 14 milhões de auscultações.

A música que Shakira criou, em colaboração com o produtor Bizarrap, e que se refere à relação da cantora colombiana com o ex-marido Gerard Piqué bateu 14 recordes do Guinness.

Music Sessions Vol. 53 é também a canção latina com mais visualizações no YouTube em 24 horas (com mais de 63 milhões), assim como a canção latina mais ouvida no Spotify no período de uma semana (com mais de 80 milhões de auscultações).

A música chegou ainda ao 9.º lugar da tabela de vendas da Billboard e ao segundo lugar da tabela Global 200.

A Ímpar elaborou uma lista com os 14 recordes mundiais de Shakira graças à canção Music Sessions Vol. 53: