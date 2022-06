Shakira e Piqué vão-se separar

O jogador de futebol do Barcelona terá sido apanhado com outra mulher, avançam duas jornalistas do diário espanhol no podcast Mamarazzis.

Shakira e Gerard Piqué vão separar-se depois de a cantora ter visto o futebolista com outra mulher, avançou esta quarta-feira o jornal espanhol El Periódico. “Shakira apanhou Piqué com outra e agora vão-se separar”, revelam as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez no podcast Mamarazzis.

O capitão do Barcelona estará a viver sozinho desde há semanas no seu apartamento na cidade catalã, segundo a mesma fonte. Laura Fa e Lorena Vázquez acrescentam que o futebolista estará “fora de controlo”, frequentando discotecas na zona alta da capital catalã com o colega de equipa Riqui Puig. Gerard Piqué terá sido “visto acompanhado por outras mulheres” durante as descritas saídas nocturnas.

Em Abril, Shakira lançou a música Te felicito, em parceria com o rapper Rauw Alejandro, em que se ouve a cantora colombiana a cantar: “Para te completar, parti-me em pedaços; avisaram-me, mas eu não ouvi”. As jornalistas do diário catalão especulam que essas mesmas letras apontam para a eventual separação, indicando “ressentimento”. Notam, além disso, a ausência de Piqué das redes sociais da parceira desde Março, algo incomum antes, e a viagem de Shakira a Ibiza com os filhos em Maio. “Nas fotografias ela parecia triste”, aponta a jornalista Laura Fa.

A cantora, que está actualmente a braços com acusações de fraude fiscal, e o futebolista anunciaram publicamente a sua relação amorosa em 2011. O casal tem dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.