Shakira chega a acordo com Gerard Piqué e fica com a custódia dos filhos

As estrelas estiveram reunidas durante mais de 12 horas e acabaram por concordar que Sasha e Milan viverão com a mãe nos EUA. O futebolista mantém direitos de visita.

A cantora Shakira vai mudar-se com os dois filhos, Sasha e Milan, para Miami, EUA, depois de ter chegado a acordo com o futebolista Gerard Piqué, noticia a imprensa espanhola. A colombiana fica com a custódia das crianças, evitando levar o caso a tribunal, mas o futebolista catalão não precisará de dias e horas marcados para visitar os filhos, podendo aparecer sempre que quiser.

“Ambos fizeram um grande esforço para chegar a um acordo e assim evitar um procedimento contencioso”, disse Ramón Tamborero, chefe do escritório de advogados Tamborero, que defendeu os interesses de Gerard Piqué, ao El País.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, conheceram-se pouco antes do Campeonato do Mundo de 2010 na África do Sul, quando o catalão participou no videoclip de Waka waka (This time for Africa), a canção oficial do torneio.

Os dois anunciaram publicamente a sua relação amorosa em 2011 e tiveram dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. A separação foi conhecida em Junho, depois de ter sido noticiado que a cantora teria apanhado o companheiro com outra mulher, ainda que o caso não tenha sido confirmado pelo casal que preferiu pedir “respeito pela privacidade”.

O acordo chega numa semana em que Gerard Piqué fechou outro ciclo da sua vida. Antecipando a saída prevista para o fim da temporada, o defesa central com uma vida inteira no Barcelona anunciou o final de carreira com um vídeo publicado nas redes sociais. A despedida foi no sábado, em Camp Nou, frente ao Almeria.