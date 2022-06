Shakira e Piqué confirmam separação

A cantora colombiana Shakira e o futebolista do Barcelona Gerard Piqué vão separar-se, anunciou o casal em comunicado, confirmando o que tinha sido noticiado nos últimos dias.

“Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Para o bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa maior prioridade, pedimos que respeitem a nossa privacidade”, lê-se no comunicado.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, estão juntos desde 2011 e têm dois filhos. Conheceram-se pouco antes do Campeonato do Mundo de 2010 na África do Sul, quando Pique participou no videoclip de Waka Waka (This Time for Africa), a canção oficial do torneio.

A cantora de Hips Don't Lie enfrenta neste momento acusações de fraude fiscal em Espanha. Os procuradores alegam que Shakira não pagou 14,5 milhões de euros de impostos sobre os rendimentos auferidos entre 2012 e 2014.