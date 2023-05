Sinn Féin já conseguiu mais de metade dos vereadores na Irlanda do Norte

O partido nacionalista irlandês Sinn Féin conseguiu mais de metade dos vereadores que estavam em disputa nas eleições municipais da Irlanda do Norte, que se realizaram na passada quinta-feira na Irlanda do Norte, de acordo com resultados oficiais provisórios.

A confirmar-se este resultado será a segunda vitória seguida do partido liderado por Michelle O'Neill, depois de ter vencido pela primeira vez um sufrágio na Irlanda do Norte em Maio do ano passado.

A direcção do partido relacionou os bons resultados com o apoio da população a que voltem a funcionar as instituições autonómicas norte-irlandesas, suspensas depois de o Partido Democrático Unionista (DUP) se ter retirado delas.

Segundo o Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998 para pôr fim ao conflito entre protestantes e católicos, o partido católico mais votado e o partido protestante mais votado são obrigados a manter um executivo de coligação.

No entanto, como forma de protesto contra o Protocolo da Irlanda do Norte (e o enquadramento de Windsor), negociado pelo Reino Unido com a União Europeia para não criar uma fronteira física entre as duas Irlandas depois da saída britânica da UE, o DUP recusou-se a assumir os seus cargos no governo e no parlamento regionais, levando à sua paralisação.

Até ao momento, depois de dois dias de contagem, o Sinn Féin (católico) conseguiu 99 cargos de vereador contra 85 do DUP (protestante), enquanto o Partido da Aliança (protestantes moderados) obteve 40, os Unionistas do Ulster (protestantes) elegeram 36 e o Partido Social Democrata e Trabalhista (nacionalista) 21 vereadores. De acordo com a Sky News, mais 18 vereadores foram eleitos por outras formações políticas.

Só três dos 11 círculos eleitorais deram por concluída a contagem: Lisburn e Castlereagh, Mid Ulster e Armagh, Banbridge e Craigavon. Nesta última, o Sinn Féin foi o partido mais votado por primeira vez. O DUP, por seu lado, manteve o domínio em Lisburn e Castlereagh.

As eleições realizam-se segundo um sistema de representação proporcional em que se decidem os escolhidos para 462 cargos de vereação.

Tendo em conta a evolução histórica da afluência às urnas em outras eleições municipais, a participação no sufrágio de quinta-feira foi ligeiramente superior nas zonas consideradas nacionalistas ou republicanas, ou de maioria católica, e menor nas consideradas unionistas, com predominância de protestantes.

“Vamos ver qual é o resultado final quando termine a contagem e qual é o partido mais importante, mas se o Sinn Féin for o mais votado nas eleições locais acho que, como já dissemos reiteradamente, o unionismo tem de retirar ilações”, reconheceu o líder do DUP, Jeffrey Donaldson.

“Não podemos continuar numa situação em que o voto unionista se vai desagregando”, continuou o político leal à coroa britânica. “O resultado disso é que se oferecem lugares ao Sinn Féin e a outros partidos”, lamentou-se. “O unionismo tem de ver para onde vai e reagrupar-se.”