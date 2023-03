Parlamento britânico aprova solução de Sunak para a Irlanda do Norte por larga maioria

Rebelião dos conservadores eurocépticos contra o mecanismo-travão do acordo com a UE sobre o protocolo do “Brexit” teve pouca adesão. Moção foi aprovada com 515 a favor e 29 contra.

O Governo de Rishi Sunak obteve nesta quarta-feira uma importante vitória política, depois de a moção que apresentou ao Parlamento britânico relativa a um dos principais pontos de discórdia do acordo que fechou recentemente com a União Europeia sobre a operacionalização do protocolo irlandês do “Brexit” ter sido aprovada por larga maioria.

Esperava-se uma rebelião considerável dos membros da facção eurocéptica do Partido Conservador – depois de Boris Johnson e Liz Truss terem apelado ao seu chumbo –, mas a moção sobre o chamado “travão de Stormont” foi aprovada com 515 votos a favor e apenas 29 votos contra.

Na bancada conservadora, 280 deputados votaram a favor. Os 160 deputados do Partido Trabalhista, a maior força na oposição, também votaram a favor, tal como membros dos restantes partidos opositores.

Entre o total de votos contrários estão 22 tories, incluindo os dois últimos primeiros-ministros, os ex-ministros Jacob Rees-Mogg e Priti Patel ou o antigo líder do Partido Conservador, Iain Duncan Smith.

Votaram ainda contra a moção seis deputados do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, que recusa dar posse a um parlamento e a um governo regionais enquanto Londres não resolver o “problema” do protocolo.

O protocolo faz parte do acordo de saída o Reino Unido da UE. Define o sistema regulatório aplicável à entrada e saída de bens do território norte-irlandês e pretende evitar uma fronteira física entre a República da Irlanda (Estado-membro da UE) e a Irlanda do Norte (parte integrante do Reino Unido).

Estabelece um sistema híbrido, segundo o qual a Irlanda do Norte se mantém alinhada com as regras do mercado único europeu, sendo necessários controlos alfandegários aos bens e produtos que entram no território vindos da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia).

O “travão de Stormont” foi introduzido no “enquadramento de Windsor” para “dar voz” à Assembleia de Stormont, em Belfast. Estipula que, em “circunstâncias excepcionais” e apenas como mecanismo de “emergência” e de “último recurso”, os deputados norte-irlandeses podem accionar um travão para deixar de aplicar uma determinada lei europeia.

Há, no entanto, um conjunto de critérios que têm de se verificar para que o travão seja accionado: tem de estar em causa a revisão, emenda ou substituição de uma lei relacionada com o funcionamento do mercado único que tenha consequências negativas persistentes sobre a Irlanda do Norte.

O travão é uma declaração unilateral do Governo britânico, mas o mecanismo prevê a possibilidade de recurso, se a UE entender que não existem razões que justifiquem o incumprimento da lei.

Em caso de disputa, esta será resolvida por arbitragem. O Tribunal de Justiça da UE não tem de envolver-se, já que aquilo que está em causa é determinar se se cumprem os critérios para accionar o travão, não se tratando de uma situação de interpretação da lei.

Antes da votação, Johnson, Truss e outros membros da ala brexiteer do Partido Conservador, assim como os deputados do DUP, anunciaram que iriam votar contra uma moção que, apesar de se referir apenas a uma parte do acordo fechado entre Sunak e Ursula von der Leyen há cerca de um mês, era vista como uma ferramenta de validação ou de chumbo do “enquadramento de Windsor” como um todo.

A par do mecanismo-travão, a outra grande novidade do acordo era a distinção do tratamento de dois tipos de bens e produtos provenientes da Grã-Bretanha: aqueles que se destinam à venda ou consumo exclusivo no território da Irlanda do Norte passam a ser processados através de uma “via verde”, que implica uma simplificação de procedimentos, como a redução das declarações e certificações; e aqueles que podem ter acesso ao mercado da UE, e que continuam a ser controlados em “vias vermelhas”.

No seu comunicado – divulgado horas antes de o próprio ser interrogado por uma comissão parlamentar que está a investigar se enganou o Parlamento de forma deliberada durante o escândalo das festas na sede do Governo durante a pandemia –, Boris Johnson argumentou que a solução de Sunak mantinha a Irlanda do Norte “capturada pela ordem jurídica da UE” e não deixava que o “Reino Unido, como um todo” pudesse “tirar proveito do ‘Brexit’”.

Em resposta, o antigo líder da facção eurocéptica do partido e actual secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Steve Baker, lançou duro um aviso ao ex-primeiro-ministro, que incluiu uma comparação pouco simpática com o político de extrema-direita Nigel Farage.

“[Johnson] teve escolha. Pode vir a ser recordado pelos enormes feitos de estadista que alcançou ou pode correr o risco de ficar parecido com um Nigel Farage da loja dos trezentos”, atirou Baker, citado pela Sky News.