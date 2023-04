Irlanda do Norte celebra 25.º aniversário do acordo de paz sem governo, sem parlamento e com Biden

Recusa dos unionistas do DUP de viabilizar o funcionamento das instituições políticas ensombra comemorações do Acordo de Sexta-Feira Santa e visita histórica do Presidente dos EUA ao território.

A data é redonda e a efeméride também. Mas as comemorações do 25.º aniversário da assinatura do Acordo de Sexta-Feira Santa (ou Acordo de Belfast), o tratado de paz que pôs fim ao violento conflito que tirou a vida a mais de 3500 pessoas na Irlanda do Norte entre o final dos anos 1960 e 1998, vão ser realizadas com trancas à porta no parlamento de Stormont e na sede do governo regional, em Belfast.