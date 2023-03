Maioria dos unionistas da Irlanda do Norte estão contra o acordo de Sunak com a UE

Apenas 16% dos eleitores do Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte apoiam o acordo que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, assinou recentemente com a União Europeia sobre as regras do comércio pós-“Brexit”, revela uma sondagem publicada este sábado pelo jornal Belfast Telegraph.

A sondagem realizada pela empresa LucidTalk mostra que, se fosse realizado um referendo, apenas 38% dos eleitores unionistas norte-irlandeses (leais à coroa britânica) votariam a favor do “enquadramento de Windsor” ao Protocolo da Irlanda do Norte, que Sunak acordou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

No entanto, enquanto 73% dos apoiantes do DUP e 50% de todos os eleitores unionistas se opõem ao acordo, 67% de todos eleitores da região são favoráveis ao entendimento, graças ao forte apoio do campo nacionalista, mostra o inquérito de opinião.

Os unionistas são favoráveis à manutenção da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, enquanto os nacionalistas defendem a integração na Irlanda.

Não se espera que o Governo britânico precise dos votos do DUP ou do eleitorado norte-irlandês em geral para ratificar o acordo anunciado em Fevereiro (embora Sunak não seja obrigado a submetê-lo a votação no Parlamento), no entanto, o primeiro-ministro esperava que o acordo convencesse o partido a pôr fim ao boicote que paralisou o governo da região.

Num aparente sinal de diminuição do apoio ao boicote do DUP, a percentagem de unionistas que defendem que o executivo regional não deve ser restaurado enquanto a questão das regras pós-“Brexit” não forem resolvidas desceu de 66% para 54% em relação à sondagem de há seis semanas.

A sondagem foi levada a cabo pela Internet, entrevistando 3409 pessoas entre 3 e 5 de Março.