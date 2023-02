Sunak em Belfast para tentar “vender” o acordo com a UE aos unionistas

Primeiro-ministro britânico quer convencer DUP a viabilizar governo e parlamento na Irlanda do Norte, mas lembra que o acordo é com Bruxelas: “Isto não é sobre mim ou qualquer partido político”.

Menos de 24 horas depois de ter anunciado um acordo com a União Europeia sobre a operacionalização do protocolo irlandês do tratado do “Brexit”, Rishi Sunak viajou esta terça-feira até Belfast para o tentar “vender” aos partidos da Irlanda do Norte e, particularmente, às forças políticas unionistas.