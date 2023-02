Sunak e Von der Leyen chegam a acordo para agilizar protocolo irlandês do “Brexit”

Primeiro-ministro britânico e presidente da Comissão Europeia reuniram-se em Inglaterra para finalizar solução para a operacionalização do sistema regulatório aplicável à Irlanda do Norte.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegaram esta segunda-feira a um acordo para a flexibilização do sistema regulatório aplicável à entrada e saída de produtos da Irlanda do Norte, definido no protocolo irlandês do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

A notícia está a ser avançada pela imprensa britânica e deverá ser confirmada daqui a pouco pelos dois líderes políticos, que vão participar numa conferência de imprensa na localidade inglesa de Windsor.

Negociado e ratificado pelo Governo de Boris Johnson, o protocolo foi concebido para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte (parte integrante do Reino Unido) e a República da Irlanda (Estado-membro da UE), que pudesse pôr em causa o processo de paz norte-irlandês e a própria integridade do mercado único europeu.

Estabelece, por isso, um sistema de controlos alfandegários aos produtos que entram no território norte-irlandês vindos de Inglaterra, do País de Gales e da Escócia.

A facção eurocéptica do Partido Conservador, assim como os norte-irlandeses do Partido Partido Democrático (DUP) dizem, no entanto, a existência de uma “fronteira ao longo do mar da Irlanda” põe em causa a integridade constitucional do Reino Unido.

Para além disso, criticam o facto de a Irlanda do Norte ter de se cingir por regras europeias e de haver um papel reservado ao Tribunal Europeu de Justiça como responsável pela resolução de disputas.

Apesar das exigências destes dois grupos para a revisão do protocolo, a Comissão sempre recusou reabrir o tratado, pelo que este novo acordo terá apenas como objectivo facilitar a sua operacionalização.