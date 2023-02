O que ficou acordado para a Irlanda do Norte

União Europeia e Reino Unido acertaram três grandes mudanças na operacionalização do protocolo irlandês, no âmbito da saída dos britânicos da União.

O acordo anunciado esta segunda-feira pela União Europeia e o Reino Unido em relação ao estatuto da Irlanda do Norte no âmbito dos arranjos comerciais que derivaram do “Brexit” procura superar as tensões causadas pelo protocolo irlandês, um acordo complexo que estabelece regras comerciais para a região governada pelos britânicos. Londres concordou com o protocolo na altura, mas agora diz que é impraticável.

Estas são as partes essenciais do novo enquadramento referidas pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na conferência de imprensa:

Alfândega

Quando o Reino Unido deixou a UE, o antigo primeiro-ministro Boris Johnson aceitou um acordo que deixava a Irlanda do Norte efectivamente dentro do mercado único de bens devido à sua fronteira aberta com a República da Irlanda, Estado-membro da União, criando uma fronteira alfandegária com o resto do Reino Unido.

O Governo britânico quis reduzir o número de controlos para os produtos enviados da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte.

Os dois lados concordaram em separar os produtos que vão apenas para a Irlanda do Norte – como os produtos alimentares, medicamentos e outros bens de primeira necessidade – daqueles que continuarão para a UE em “vias verdes” e “vias vermelhas”.

Pretende-se com isto reduzir a burocracia enfrentada pelas empresas que se mostraram incapazes de fornecer uma série de produtos à Irlanda do Norte porque a quantidade de controlos tornava o processo demasiado oneroso.

Leis europeias

Anteriormente tinha ficado acordado que a Irlanda do Norte seguiria algumas das leis da UE de modo a que os produtos pudessem circular livremente pela fronteira com a Irlanda.

Sunak afirmou que o parlamento da Irlanda do Norte poderá agora “puxar um travão de emergência” em qualquer mudança nas regras da UE e pedir ao Governo britânico que use um poder de “veto” sobre essas leis.

Ainda assim, o Tribunal de Justiça da UE continuará a ser o órgão judicial responsável por decidir sobre a resolução de conflitos relacionados com o mercado único europeu.

IVA

As empresas na Irlanda do Norte seguem actualmente as regras da UE em matéria de imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Quer isto dizer que os incentivos fiscais do Governo britânico têm de seguir as regras estabelecidas pela União.

Com este novo documento, o Governo britânico passa a ter liberdade para estabelecer o IVA que quiser na Irlanda do Norte.