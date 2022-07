A festa de Boris chega ao fim com um único consolo: haverá sempre o “Brexit”

“Claro que me vou candidatar. Um novo líder terá a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente”. Na hora da sua saída do número 10 de Downing Street, se há coisa que os detractores de Boris Johnson não o podem acusar, é de não ter cumprido esta promessa concreta, proferida em Maio de 2019, quando o Governo de Theresa May estava ligado às máquinas, e o então deputado manifestou a sua intenção de se candidatar ao cargo de líder do Partido Conservador e de primeiro-ministro do Reino Unido.