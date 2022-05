Sinn Féin anuncia “nova era” após vitória “sísmica” nas eleições na Irlanda do Norte

Partido nacionalista vence eleições para a Assembleia, pela primeira vez em 101 anos, e admite referendo à reunificação com a República da Irlanda “em cinco anos”. DUP deve travar entrada imediata em funções do novo governo.

Não seria preciso dizê-lo. Bastaria olhar para a História e para os resultados eleitorais dos últimos 101 anos na Irlanda do Norte. Mas Michelle O’Neill, vice-presidente do Sinn Féin e candidata a primeira-ministra no governo de partilha de poder do território que faz parte do Reino Unido, não deixou de anunciar: “Hoje começa uma nova era”.