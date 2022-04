Sinn Féin aponta a uma vitória histórica nas eleições da Irlanda do Norte

Nacionalistas irlandeses lideram sondagens e podem ficar à frente dos unionistas pela primeira vez desde a partição da Irlanda. Agarrado ao protocolo do “Brexit”, DUP recusa confirmar se vai viabilizar um governo de partilha de poder liderado pelo antigo braço político do IRA.

Não seria propriamente uma surpresa, tendo em conta os resultados renhidos das últimas eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte, em 2017, ou o trajecto de renovação da imagem e da mensagem do Sinn Féin, particularmente na vizinha República da Irlanda, nos últimos anos. Mas a História é a História, e, por isso, a possibilidade de os nacionalistas irlandeses vencerem as eleições para os 90 lugares do parlamento norte-irlandês, pela primeira vez desde a partição da Irlanda, há mais de 100 anos, será sempre um feito absolutamente inédito.