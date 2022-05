Sinn Féin conquista voto popular e deve vencer eleições na Irlanda do Norte

O Sinn Féin conquistou o voto popular entre as primeiras escolhas dos eleitores na votação de quinta-feira na Irlanda do Norte e deve ser o partido mais representado na Assembleia do território, pela primeira vez em mais de 100 anos.

A contagem dos votos vai prosseguir até ao final do dia nesta sexta-feira, mas os resultados finais devem ser conhecidos no sábado de manhã. Com 26 dos 90 lugares do parlamento de Stormont atribuídos, o antigo braço político do Exército Republicano Irlandês já elegeu 16 deputados.

A confirmar-se a vitória, o partido nacionalista de esquerda – que defende a reunificação política com a República da Irlanda –, conquista o direito a nomear o primeiro-ministro no governo de partilha de poder com os unionistas, consagrado no Acordo de Sexta-Feira Santa (1998), que pôs fim a 30 anos de guerra civil entre católicos e protestantes

O sistema de voto único transferível que vigora na Irlanda do Norte pode, no entanto, trazer algumas variações à composição final do parlamento.

Segundo este sistema, os eleitores ordenam os candidatos dos vários de partidos de acordo com as suas preferências. Se o seu candidato preferencial não atingir a percentagem mínima de eleição, previamente estabelecida, o voto passa para a opção seguinte.

Por outro lado, se determinado candidato já tiver ultrapassado essa marca, todos os votos nesse candidato que forem contabilizados a partir do objectivo mínimo serão transferidos para o candidato seguinte. E assim sucessivamente.

Segundo a BBC, o Sinn Féin obteve 250.388 votos enquanto primeira escolha, ao passo que os conservadores do Partido Unionista Democrático (DUP) – que venceram todas as eleições para a Assembleia desde 2003 – se ficou pelos 184.002 votos.

O Partido da Aliança, não-alinhado com nenhuma das “comunidades” rivais da Irlanda do Norte, conseguiu 116.681 entre as primeiras escolhas.

As sondagens dos últimos dias davam a vitória ao Sinn Féin, mas a imprensa britânica e norte-irlandesa vê muito pouco provável um cenário em que o DUP aceite fazer parte de um governo liderado pelos nacionalistas.