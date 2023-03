Como criar uma minifloresta? Passo 8: planta densamente

Com o terreno limpo e pronto para a tua minifloresta é altura de começar a plantar. O segundo passo do capítulo Implementa e Conecta chama-se planta densamente.

Porquê?

Chegou o grande momento: o momento da plantação! Chegamos a um dos pontos mais diferenciadores do método Miyawaki! Tipicamente são plantadas 1000 plantas por hectare, o que resulta numa densidade de 0,1 plantas/m2. No entanto, o método Miyawaki sugere plantar entre 20 000 a 30 000 árvores por hectare, resultando numa densidade entre as 2 e 7 plantas/m2. O objectivo desta “ultradensidade” é criar uma competição positiva pela luz solar, dado que o solo é abundante em nutrientes, água, ar e vida. Esta competição irá, assim, promover um rápido crescimento vertical das plantas em busca de sol, promovendo também o desenvolvimento foliar.

Uma floresta natural tem uma constelação espacial de plantas caórdica que queremos mimetizar, ou seja, um equilíbrio entre alguma organização e harmonização das plantas por área e por estratos, bem como uma certa aleatoriedade na sua localização.

Como?

1) Divide a área de plantação por secções;

2) Conhece a área de cada secção e calcula o número de plantas de cada estrato para cada secção;

3) Planta aleatoriamente dentro do espaço, com duas ressalvas:

Espécies emergentes ou arbóreas a pelo menos 1,5 m de distância de caminhos ou limites e pelo menos 50 cm de distância entre si;

Espécies escandentes próximas de espécies emergentes ou arbóreas;

4) Coloca uma estaca sinalizadora ao lado das plantas mais pequenas.

Atenção! O sucesso da minifloresta depende de uma boa plantação. É normal que a plantação seja imperfeita quando efectuada por pessoas voluntárias e inexperientes. Vê aqui algumas dicas.

