Óscares 2023: 12 textos para se preparar para a noite do cinema

No ano em que há pela primeira vez um filme português nomeado nos Óscares, o PÚBLICO fez uma compilação de crónicas e críticas que o jornal escreveu sobre os filmes nomeados.

A lista de nomeados da 95.ª edição dos Óscares tem (quase) de tudo: o primeiro filme português a ser nomeado (Ice Merchants), êxitos de bilheteira (Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água​), um filme sobre a Primeira Guerra Mundial (A Oeste Nada de Novo​), um filme de celebração do cinema (Os Fabelmans) e um nomeado para Melhor Filme que dividiu os críticos (Triângulo da Tristeza).

Para ajudar a preparar mais uma cerimónia de prémios, o PÚBLICO juntou 12 crónicas e críticas publicadas ao longo do último ano sobre os filmes que acabaram nomeados. Os Óscares de 2023 acontecem no domingo, 12 de Março, em Hollywood (madrugada de segunda-feira em Portugal). A cerimónia pode ser acompanhada na RTP1.

Ice Merchants

À 95.ª foi de vez. 2023 marca o primeiro ano em que um filme português está nomeado para um Óscar. Ice Merchants é uma curta-metragem de João Gonzalez e Bruno Caetano, nomeada para melhor curta animada. O filme conta, em 15 minutos, a história de um pai e filho que vendem aos habitantes de uma pequena vila.

Jorge Mourinha considerou-o "belíssimo filme feito por alguém que sabe claramente o que é o cinema". LEIA AQUI

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

A liderar a corrida pelas estatuetas está este filme realizado por Dan Kwan e Daniel Scheinert. A comédia existencial e aventura de ficção científica, protagonizada por Michelle Yeoh, está nomeada por 11 categorias, entre as quais Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Actriz Principal, Melhor Argumento Original e Melhor Canção Original.

E se o título é assoberbante, o enredo não lhe fica atrás: "Às tantas pelo meio do tresloucamento total e assumido de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, a personagem de Michelle Yeoh (vénia) vira-se para o representante de um universo paralelo (não perguntem) e diz-lhe: “Eu sou um falhanço. Não tenho nenhum superpoder especial. Porque é que estás tão convencido que eu é que posso salvar o universo?”, escreveu Jorge Mourinha ao dar quatro estrelas ao filme. LEIA AQUI

Os Espíritos de Inisherin

Nomeado em nove categorias – Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Actor são algumas –, o filme realizado por Martin McDonagh fala da relação complicada entre dois melhores amigos, numa alegoria à Guerra Civil da Irlanda.

O filme recebeu duas estrelas e meia e, segundo Jorge Mourinha, Martin McDonagh foi "desinspirado" enquanto realizador. LEIA AQUI

A Oeste Nada de Novo

"Pesado e académico, pejado de clichés da vida no campo de batalha". Foi assim que Luís Miguel Oliveira descreveu o filme que adaptou o romance de Erich Maria Remarque e fez sucesso na Netflix.

Está nomeado para nove Óscares: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Argumento Adaptado, entre outros. Recebeu duas estrelas no Ípsilon. LEIA AQUI

Top Gun: Maverick

A sequela de Top Gun demorou 36 anos a chegar aos cinemas. O regresso de Tom Cruise à pele de "Maverick" foi nomeado em seis categorias. Além de Melhor Filme, o novo Top Gun está na corrida pela estatueta em categorias como Melhor Canção Original e Melhor Argumento Adaptado.

"Uma vénia" à "nostalgia do original dos anos 80", escreveu Luís Miguel Oliveira. LEIA AQUI

Avatar: O Caminho da Água

O segundo blockbuster nomeado para melhor filme, novamente uma sequela que chegou mais tarde do que é habitual. Aplaudido sobretudo pela proeza técnica, a sequela de Avatar (2009), de James Cameron, está nomeada para Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Direcção de Arte e Melhor Som. Jorge Mourinha escreveu: “A proeza técnica de Avatar: O Caminho da Água é extraordinária, sim, mas esta visita guiada aos mares de Pandora tem mais de especial da National Geographic.” LEIA AQUI

Triângulo da Tristeza

O filme de Ruben Östlund está nomeado para Melhor Filme, Melhor Argumento Original e Melhor Realizador. Não foi recebido com o mesmo entusiasmo pelo crítico Jorge Mourinha, que lhe deu uma única estrela. LEIA AQUI

Os Fabelmans

Steven Spielberg leva aos Óscares uma "autobiografia escondida com o rabo de fora", escrevemos. Nomeado para Melhor Filme, Melhor Actriz Principal, Melhor Realização, entre outros, o filme é uma "carta de amor ao cinema". Recebeu três estrelas e meia de Jorge Mourinha. LEIA AQUI

Elvis

Protagonizado por Austin Butler e realizado por Baz Luhrmann, a biografia do rei do rock'n'roll está nomeada em oito categorias, incluindo alguns dos principais prémios como Melhor Actor e Melhor Filme. Para Luís Miguel Oliveira é "uma missa para Santo Elvis" que não oferece "olhar singular sobre a figura". LEIA AQUI

Tár

Logo quando chegou aos cinemas, Tár levantou discussões sobre a cancel culture e as várias interpretações do filme. No entanto, mais unânime tem sido a recepção ao desempenho de Cate Blanchett​, que interpreta "superlativamente" – como considerou Luís Miguel Oliveira – a protagonista, Lydia Tár. Está nomeado em seis categorias como Melhor Filme, Melhor Actriz e Melhor Realizador. LEIA AQUI

Babylon

Realizado por Damien Chazelle, Babylon está nomeado para três categorias: Melhor Banda Sonora Original, Melhor Guarda-roupa e Melhor Direcção de Arte.

O filme ficou comercialmente aquém das expectativas, e Jorge Mourinha resumiu-o assim: "Babylon é um filme de 2022 a fingir-se filme de 1975 sobre o cinema de 1925". LEIA AQUI

A Baleia

"O registo de uma performance de actor. É isso o que realmente vale a pena em A Baleia", escreveu Luís Miguel Oliveira na crítica ao filme protagonizado por Brendan Frasier, ao qual deu duas estrelas. O filme está na corrida aos Óscares nas categorias de Melhor Actor, Melhor Actriz Secundária e Melhor Maquilhagem. LEIA AQUI