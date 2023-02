Brendan Gleeson e Colin Farrell, os homens intranquilos

Os Espíritos de Inisherin põe Martin McDonagh, inspirado argumentista, às turras com Martin McDonagh, desinspirado realizador; se não fossem os actores talvez não houvesse filme.

Para a maior parte dos espectadores, o nome de Martin McDonagh estará ligado indelevelmente a Três Cartazes à Beira da Estrada, o seu filme anterior, que valeu em 2018 os Óscares a Frances McDormand e Sam Rockwell. Mas Os Espíritos de Inisherin remete para muito antes: para as peças que o tornaram célebre como dramaturgo (e que tiveram inclusive encenação portuguesa) como A Rainha da Beleza de Leenane ou O Homem Almofada. E teremos de ir ainda um pouco mais atrás para aquilo em que Os Espíritos de Inisherin nos fez pensar (sacrilégio dos sacrilégios): a “alma celta” que John Ford tentou captar nos seus filmes irlandeses, e O Homem Tranquilo em particular, com essa corte desajeitada de John Wayne, o boxeur americano de regresso à terra dos seus pais, a Maureen O’Hara, irmã orgulhosa de um resmungão terratenente local. Mas se há truculência de conversa de pub na história que McDonagh conta, de uma amizade que se desfaz sem motivo aparente, ela rapidamente vira à tragédia em câmara lenta.