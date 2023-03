Onde ver os filmes dos Óscares (Ice Merchants também) em streaming

Ponto de ordem: se for possível ir ao cinema, é de ir. Os filmes consumidos no espaço e tempo colectivos da sala escura oferecem uma experiência singular, passe o paradoxo, e por isso é de aproveitar que tantos dos nomeados estão agora em sala nos cinemas portugueses. Para quem não puder fazê-lo, por questões até geográficas (a exibição comercial em Portugal está contraída e concentrada nos grandes centros e há centenas de quilómetros quadrados de país sem uma sala de cinema) ou quem preferir mesmo recorrer ao ecrã doméstico para pôr a sua cartilha Óscares em dia, damos uma ajuda.

Primeiro, falemos daqueles que não pode ver em streaming (legalmente) — Avatar: O Caminho da Água, que está nos cinemas, Tár também ainda está em exibição, A Voz das Mulheres ouve-se nas salas, Os Espíritos de Inisherin, A Baleia, Os Fabelmans e Aftersun também são um exclusivo dos cinemas. Já a curta-metragem portuguesa Ice Merchants, primeira nomeação de uma produção maioritariamente nacional para os Óscares, estreia-se precisamente no dia do evento na Filmin.

Uma nota antes de entrar nas plataformas para dizer que a Folha de São Paulo fez as contas sobre quanto tempo é necessário para ver os dez nomeados para Melhor Filme: são precisas 24h e dois minutos para fazer "check" em todos os títulos. Ainda há tempo. Eis os disponíveis em streaming:

Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo é o favorito para a estatueta de Melhor Filme e é o título mais nomeado dos Óscares. Está disponível na plataforma de vídeo on demand TVCine+ (e é exibido no canal TVCine Top, que está em sinal aberto este fim-de-semana, às 19h15).

Ice Merchants chega à Filmin no dia 12, domingo, horas antes da cerimónia que pode ou não coroar o primeiro filme português com um Óscar. O filme vai estar para aluguer na plataforma, disponível para subscritores e não subscritores por 1,95 euros; também estará no site da distribuidora Cinemundo e na Rakuten TV. A curta-metragem também é disponibilizada nos videoclubes dos operadores Nos, Meo, Vodafone e Nowo.

A Oeste Nada de Novo tem nove nomeações e está na Netflix. O filme alemão sobre a I Guerra Mundial é candidato a Melhor Filme e a Melhor Filme Internacional.

Pinóquio de Guillermo Del Toro, nomeado para Melhor Filme de Animação, está na Netflix.

The Sea Beast é mais um nomeado Netflix no cinema de animação.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out compete por Melhor Argumento Adaptado e mora na Netflix.

Blonde, biopic de Marilyn Monroe da Netflix, tem uma nomeação para a actriz cubana Ana de Armas.

Bardo, de Alejandro González Iñarritu, só concorre para Melhor Fotografia. Está na Netflix.

RRR, o filme de Bollywood candidato à Melhor Canção Original, é também um filme Netflix.

Top Gun: Maverick, nomeado para o Óscar de Melhor Filme, está na SkyShowtime.

Triângulo da Tristeza, projecto de Ruben Östlund nomeado para Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento Original está na plataforma Filmin em versão on demand por 3,95 euros.

Uma Casa Feita de Farpas, documentário de Simon Lereng Wilmont, está na Filmin desde o início do mês.

Black Panther: Wakanda Para Sempre é o primeiro filme Marvel a conseguir uma nomeação para actuação, pelo papel de Angela Bassett como matriarca. Está na Disney+ desde 1 de Fevereiro.

Turning Red, o filme de animação nomeado, também está na Disney+.

Vulcão: Uma História de Amor, um dos cinco nomeados para Melhor Documentário, está na Disney+.

Argentina, 1985 — Candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, está na Amazon Prime Video.

Elvis, o biopic de Elvis Presley está disponível na HBO Max.

All That Breathes, documentário de Shaunak Sen sobre dois irmãos em Nova Delhi, está na HBO Max.

Navalny, o filme de Daniel Roher sobre a dura luta do líder da oposição russa, vive na HBO Max.

Posto isto, estas são as estreias da semana:

Apple TV+

Quinta-feira, 15 de Março

Ted Lasso — Estreia-se a terceira temporada da comédia que convenceu o público cativo da pandemia, desta feita com 12 episódios em que o clube AFC Richmond já está na Premier League mas é alvo de chacota por todos. Jason Sudeikis continua a lidar com bonomia com o seu papel de treinador de futebol americano no futebol europeu. Estreia um episódio por semana.

Netflix

Sexta-feira, 10 de Março

Luther: O Cair da Noite — É a continuação em filme da série que devolve Idris Elba aos olhos dos seus muitos fãs. Um assassino em série caça em Londres e o detective John Luther está preso. A única forma de apanhar o homicida é fugir da prisão. O elenco conta com Cynthia Erivo ou Andy Serkis.

Outlast: Chegar a Casa — Um concurso de sobrevivência onde 16 concorrentes assumidamente solitários estão no Alasca em busca de um prémio de um milhão de dólares que só podem vencer se trabalharem em equipa. Oito episódios.

Do Your Worst! – Uma comédia sul-africana em que Sondra, actriz com dificuldades, enfrenta as consequências de uma vida inteira de más decisões.

Have a nice day! – Outra comédia com a etiqueta "Netflix Original" e com um título exclamativo, desta feita sobre um apresentador de rádio reformado que agora trabalha numa mercearia.

Jolly Roger (2022) – Um filme de Nollywood, a Hollywood nigeriana, sobre romance e corrupção em que um homem comum se cruza com dois polícias de má índole.

Rana Naidu — A Netflix decidiu que a Índia precisava da sua própria versão da série Ray Donovan, originalmente protagonizada por Liev Schreiber.

Terça-feira, 14 de Março

Ariyoshi Assists — Comédia japonesa em que Hiroiki Ariyoshi, um dos mais famosos e populares apresentadores da televisão japonesa, ajuda dez apresentadores convidados, incluindo artistas e atletas profissionais, a apresentar o seu próprio episódio, julgado por humoristas experientes. O papel de Ariyoshi é ajudar os apresentadores num espetáculo de variedades que conta com momentos imprevisíveis. Dez episódios.

Bert Kreischer: Razzle Dazzle — A marca Netflix nos espectáculos de stand-up volta com Bert Kreischer "sem vergonha e sem camisa" a falar sobre escatologia, as filhas ou uma ida em família a uma escape room.

Quinta-feira, 15 de Março

Grande Plano: A História do Pornhub — Documentário de 93 minutos sobre "a mais famosa plataforma de entretenimento para adultos na Internet", vulgo site porno, que fez milhões mas também é acusada de publicar vídeos de sexo não consensual ou de divulgação não autorizada pelos participantes, bem como de servir de intermediária para tráfico humano.

Tiger and Dragon — Primeira temporada de uma série criminal japonesa.

Quinta-feira, 16 de Março

Shadow and Bone — Uma das grandes estreias da semana e da Netflix, a segunda temporada da popular série de fantasia baseada na saga best-seller de Leigh Bardugo. Oito episódios.

Já Era Hora — Filme romântico sobre Dante, que tem uma relação fantástica com a namorada Alice, mas não com o tempo. Vive constantemente atrasado e no dia do seu 40.º aniversário chega muito atrasado à própria festa. No dia seguinte acorda e passou um ano, Alice está grávida e as coisas não melhoram: o tempo continua a avançar mais depressa do que gostaria.

Amazon Prime Video

Quinta-feira, 15 de Março

A Vida não é um Sonho - Filme de 2000 de Darren Aronosfky, chega agora à Amazon. Vício, sonhos e quatro vidas deambulando por Coney Island (Nova Iorque).

TVCine+

Quinta-feira, 15 de Março

O Rei do Riso — Um dia após a estreia absoluta em televisão em Portugal nos canais TVCine, o filme de Mario Martone que deu ao seu protagonista, Toni Servillo, o prémio de Melhor actor no 78.º Festival de Veneza chega à plataforma para contar a história da lenda da comédia napolitana Eduardo Scarpetta.

Disney+

Quarta-feira, 15 de Março

The Wrong Mans - Primeira e segunda temporada da comédia e drama britânico com o selo BBC e co-produzida com a plataforma americana Hulu. É uma série velhinha (vá, com dez anos) que combina acção e aventura em torno de dois funcionários públicos que se vêem embrulhados numa conspiração depois de um deles atender um telemóvel que tocava insistentemente após um acidente de viação.

Globoplay

Segunda-feira, 13 de Março

Papo de Segunda —Nona temporada do talk-show brasileiro com novo elenco: Manoel Soares e Kondzilla juntam-se a Francisco Bosco e João Vicente.

Terça-feira, 14 de Março

Que História É Essa, Porchat? — O mais famoso "Porta dos Fundos" tem uma nova temporada da sua série de conversas com convidados conhecidos ou anónimos. Nesta nova leva de programas, tem convidados como Xuxa, Xamã, Marcia Goldschmidt e Valesca Popozuda.

Filmin

Quinta-feira, 16 de Março

Gold Run — Estreia exclusiva do filme de Halivard Bræin sobre a história real do transporte de 55 toneladas de ouro no Inverno na Noruega antes que o exército nazi ocupasse o país. Camiões, comboios e navios servem para atravessar as inóspitas paisagens da Noruega, conduzidos por "um grupo de inverosímeis combatentes da resistência", como descreve a plataforma, em 1940. Thriller de guerra.

Perdido no streaming

É uma das grandes séries de adolescentes da televisão e uma das grandes séries de fantástico e terror ao mesmo tempo. Não deveria estar perdida no streaming, mas a oferta é tanta e a novidade tão avassaladora que Buffy, a Caçadora de Vampiros andou por aí até aterrar na Disney+, onde estão todas as sete temporadas da série de Sarah Michelle Gellar criada por Joss Whedon (um autor que passou de bestial a quase besta nos últimos anos quando emergiram relatos da forma autoritária como se comporta com as suas equipas, mas também por andar a fazer trabalhos de menor qualidade). Além das aventuras de Buffy, Willow ou Spike, estão também na plataforma as temporadas do spin off Angel e o filme original de 1992 com Kristy Swanson.

O que anda a ver

Howard Gordon, showrunner da nova série AXN Accused e co-criador de Segurança Nacional

"Acabei de ver Better Call Saul. Cheguei tarde à festa, eu sei. Mas mandei um SMS ao [autor] Vince Gilligan e disse-lhe que quero queimar o meu cartão da Guilda dos Argumentistas — porque é tão boa. ‘És um mestre!’. Também vi as duas temporadas de The White Lotus. Mas não vejo muitas séries. Há uma coisa chamada ‘férias do empregado de mesa’ — quando se tem essa profissão e não se consegue ir a restaurantes porque estamos traumatizados com o tipo de trabalho. Quando vejo televisão tenho sempre inveja ou fico zangado. Devia ler um livro. Estou a ler Moby Dick, que não li em idade escolar quando era suposto. Vai-se a ver e é muito bom [risos]."

Ler para ver

PÚBLICO: Madeira vai servir de cenário a parte da nova série televisiva Star Wars

PÚBLICO: E Portugal chega aos Óscares pela via mais curta: a animação

Diário de Notícias: Rendidos ao Perry Mason de Matthew Rhys

PÚBLICO: Rain Dogs: um retrato da vida britânica sob pobreza extrema

The Hollywood Reporter: Predicting This Year’s Oscar Winners Using Just Math

Rolling Stone: The Creepiest Oscars Ever Happened Twenty Years Ago

Até ao Próximo Episódio.