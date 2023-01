O “horror da guerra”, em itálico e sublinhado

Esta adaptação do romance de Erich Maria Remarque, um clássico do anti-belicismo, estreou na Netflix, tem recebido encómios, prémios e nomeações para prémios vindos de todos os lados, na Europa e na América, e em poucas semanas ganhou a reputação de ser “um dos melhores filmes de guerra de sempre”. Não se percebe, de facto — nem sequer é melhor do que a mais famosa adaptação do livro de Erich Maria Remarque, o filme que Lewis Milestone estreou (com enorme sucesso) em 1930, e que até pode nem ter envelhecido tão bem como outros filmes seus contemporâneos mas continua a parecer, ao pé desta mastodôntica versão de Edward Berger, um prodígio de subtileza.