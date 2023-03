Nova equipa de astronautas já está a caminho da Estação Espacial Internacional

A SpaceX, empresa espacial presidida por Elon Musk, lançou esta quinta-feira uma nova tripulação de quatro astronautas a caminho da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A equipa é constituída por dois astronautas dos Estados Unidos, um dos Emirados Árabes Unidos e um da Rússia.

O veículo de lançamento da Space X, constituído pelo foguetão Falcon 9 e pela cápsula Endeavour (uma das várias cápsulas Crew Dragon), instalada no topo do foguetão, operada de forma autónoma e à distância, descolou às 5h34 (hora de Portugal continental) do Centro Espacial Kennedy, na Florida (Estados Unidos).

A transmissão em directo da NASA mostrou o foguetão espacial de 25 andares a descolar da torre de lançamento enquanto os seus nove motores ganhavam vida entre nuvens de vapor e uma bola de fogo avermelhada que iluminava o céu ainda antes do amanhecer.

Foto A equipa que descolou esta quinta-feira a bordo de um foguetão da SpaceX Joe Skypper/REUTERS

O voo desta missão Crew-6 da SpaceX aconteceu 72 horas após uma tentativa inicial de lançamento que foi cancelada minutos antes da contagem decrescente, devido a um bloqueio no fluxo do fluido que alimenta a ignição dos motores. A NASA apontou que o problema foi corrigido através da substituição de um filtro entupido e com a limpeza do sistema de alimentação.

Nove minutos depois do lançamento desta quinta-feira, o andar superior do foguetão colocou a cápsula Endeavour em órbita, enquanto atravessava o espaço a uma velocidade 20 vezes superior à velocidade do som. Em simultâneo, o andar inferior do foguetão Falcon 9, que é reutilizável, regressou à Terra e pousou com segurança numa embarcação destinada à sua recuperação no oceano Atlântico – e com o curioso nome de “Apenas leia as instruções”.

Momentos depois de a cápsula entrar em órbita da Terra, ouvia-se um responsável pela missão da SpaceX a rir na transmissão para a tripulação a bordo da cápsula: “Se gostaram da viagem, por favor, não se esqueçam de nos dar cinco estrelas.”

Foto A tripulação deverá chegar à Estação Espacial Internacional na madrugada desta sexta-feira Joe Skipper/REUTERS

O comandante da tripulação, o astronauta norte-americano Stephen Bowen, respondeu pelo rádio de comunicação: “Queremos agradecer pela bela viagem até órbita.”

A viagem para a ISS, um laboratório espacial que orbita a cerca de 420 quilómetros acima da Terra, demorará cerca de 25 horas, com o encontro marcado para perto das 6h15 desta sexta-feira (hora de Portugal continental).

Para seis meses no espaço

A missão científica de seis meses desta nova tripulação abrange cerca de 200 experiências e demonstrações tecnológicas, desde investigação sobre o crescimento de células humanas no espaço até ao controlo de materiais combustíveis em condições de microgravidade.

Baptizada Crew-6, esta missão marca a sexta equipa de longa duração na ISS que a NASA lançou com a SpaceX, desde que a empresa privada de foguetões fundada por Elon Musk – multimilionário que tem também a empresa fabricante de carros eléctricos Tesla e que comprou a rede social Twitter – começou a enviar astronautas norte-americanos para órbita, em Maio de 2020.

A mais recente tripulação da ISS é liderada por Stephen Bowen, de 59 anos, ex-oficial de submarinos da Marinha dos Estados Unidos, que esteve mais de 40 dias em órbita em três voos do programa de vaivéns espaciais da NASA, e conta ainda com sete passeios no espaço. O outro norte-americano é Warren Hoburg, de 37 anos, engenheiro de aviação que é o piloto da Crew-6, naquele que é o seu primeiro voo espacial.

Foto Esta é a sexta missão em que a SpaceX transporta astronautas para a Estação Espacial Internacional Joe Skipper/REUTERS

Nesta missão estão ainda incluídos um astronauta dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Alneyadi, de 41 anos, que foi a segunda pessoa do seu país a voar para o espaço e a primeira a ser lançada de solo norte-americano como parte de uma equipa espacial de longa duração. O quarto elemento é o astronauta russo Andrei Fedyaev, de 42 anos, que, tal como Sultan Alneyadi, é um engenheiro e estreante em voos especiais.

O russo é o segundo astronauta a voar a bordo de uma cápsula norte-americano, devido à renovação do acordo de partilha de viagens espaciais, assinado em Julho de 2022 pelas agências nacionais de cada país, a NASA e a Roscosmos – apesar das tensões provocadas pela invasão russa da Ucrânia.

Os astronautas da Crew-6 serão recebidos a bordo da estação espacial pelos sete astronautas que ocupam actualmente a ISS – três norte-americanos, três russos e um japonês.

A ISS tem sido gerida por mais de duas décadas através de um consórcio liderado pelos Estados Unidos e pela Rússia e que inclui Canadá, Japão e 11 países europeus.