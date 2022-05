Os ultra-ricos tomaram conta das nossas redes

A compra do Twitter era a peça que faltava ao puzzle : as redes sociais mais influentes nos países democráticos ficam nas mãos das dez maiores fortunas dos EUA.

Se Elon Musk comprar mesmo o Twitter, completa-se um círculo: as redes sociais mais influentes no mundo democrático ficam todas na mão dos dez mais ricos dos EUA. É certo que ainda há algumas de fora, até com mais clientes do que o Twitter. Mas TikTok e Snapchat não têm a mesma influência que as detidas pelos ultra-ricos no topo das listas da Forbes e da Bloomberg. Eles têm um mundo a seus pés.