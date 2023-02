BAFTA premeiam A Oeste Nada de Novo, a Netflix e Cate Blanchett

Na recta final da cerimónia de duas horas dos BAFTA, já era tudo uma questão de rostos e contas. Cate Blanchett e Austin Butler foram os norte-americanos escolhidos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão (BAFTA na sigla original em inglês) como melhores actores pelos filmes que têm os nomes das suas personagens — Tár e Elvis, respectivamente — e restava saber se A Oeste Nada de Novo iria ser duplamente coroado. Confirmado: o filme alemão Netflix foi considerado o Melhor Filme em Língua Não Inglesa e o Melhor Filme, além de ter sido o mais premiado da noite.

A Oeste Nada de Novo, produção da Netflix que retrata a Primeira Guerra Mundial, foi acumulando prémios ao longo da ritmada cerimónia britânica que decorreu no Royal Festival Hall: Melhor Realização para Edward Berger e os BAFTA de Melhor Fotografia, Argumento Adaptado, Banda Sonora Original e Som além dos dois principais galardões dedicados às longas-metragens. O filme está nomeado para nove Óscares e concorria a 14 BAFTA. Ficou com sete. É a segunda vez que um filme da plataforma de streaming recebe o BAFTA mais cobiçado, depois de ter premiado Roma, de Alfonso Cuarón, em 2018.

Quase desaparecido em combate ficou Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, o filme com mais nomeações para os Óscares e que na madrugada deste domingo recebeu o prémio da Guilda dos Realizadores da América para melhor realização. Em Londres, recebeu apenas o BAFTA de Melhor Montagem.

O grande concorrente de A Oeste Nada de Novo, ver-se-ia também durante o evento londrino, era Os Espíritos de Inisherin, que tinha dez nomeações e que nos Óscares fez o pleno da candidatura às principais categorias — todas as de actuação, Realização, Argumento Original e Melhor Filme. Saiu de Londres com o desejado troféu de Melhor Filme Britânico, bem como com Kerry Condon e Barry Keoghan com os galardões de Actriz e Actor Secundário.

Viu escapar-lhe o BAFTA de Melhor Actor, que podia ter sido de Colin Farrell mas que foi parar ao norte-americano Austin Butler pelo papel de Elvis no biopic de Baz Luhrmann. No total, Os Espíritos de Inisherin ficou com quatro estatuetas da máscara que simbolizam os prémios BAFTA.

Cate Blanchett deu a Tár, de Todd Field, o único de cinco BAFTA possíveis pela sua elogiada interpretação da maestrina Lydia Tár — o crítico do PÚBLICO Luís Miguel Oliveira considerou que “Cate Blanchett interpreta superlativamente” esta personagem, trabalho que “está entre as mais impressionante performances de uma actriz já vistas em filmes do século XXI”.

Aftersun, que na madrugada deste domingo foi premiado em Los Angeles pela sua realização de uma primeira longa-metragem às mãos da Guilda dos Realizadores da América (DGA na sigla original em inglês), voltou a brilhar horas depois no Reino Unido. Charlotte Wells foi distinguida também na categoria de estreante, como autora e realizadora do filme que deu a Paul Mescal a sua primeira nomeação para um Óscar, levando para casa o BAFTA que também contempla primeiras produções de filmes britânicos.

O Melhor Documentário para a Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão foi Navalny, realizado por Jon Blair e sobre o envenenamento do político e opositor a Vladimir Putin. Horas antes, fora batido na gala da DGA por Vulcão: Uma História de Amor, de Sara Dosa.

A cerimónia foi apresentada por Richard E. Grant, que não resistiu a espicaçar os Óscares dizendo qualquer coisa como: “Enquanto eu estiver aqui, ninguém é esbofeteado”, aludindo à agressão de Will Smith a Chris Rock no palco norte-americano. A eficiência britânica, testada pelo novo local para a cerimónia e pelo maior número de convidados na assistência, teve apenas uma falha — que já se cometeu nos Óscares: anunciar o vencedor errado.

Troy Kotsur, encarregado de apresentar o BAFTA de Melhor Actriz Secundária, indicou que a vencedora era Kerry Condon, mas a pessoa encarregue da tradução de língua gestual (o actor é surdo, sendo conhecido pelo seu papel em CODA, o vencedor do Óscar de Melhor Filme no ano passado) enganou-se e atribuiu momentaneamente o prémio a Carey Mulligan pelo seu papel em Ela Disse. O erro foi rapidamente corrigido mas evocou o clímax da cerimónia dos Óscares em que se anunciou em 2017 que La La Land era o Melhor Filme quando a estatueta pertencia afinal a Moonlight, fruto de uma troca de envelopes feita pelo representante da empresa de auditoria nos bastidores.