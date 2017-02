Houve um engano e Moonlight recebe o Óscar de Melhor Filme

Os 89.ºs Óscares premiaram na madrugada desta segunda-feira Moonlight, depois de uma reviravolta rocambolesca após uma troca com os envelopes dados a Warren Beatty e Faye Dunaway com o nome dos vencedores, e que inicialmente deram o prémio a La la land –Melodia de Amor.

O favorito La La Land: Melodia de Amor, de Damien Chazelle, parecia ter ganho e os seus produtores já a estavam apelar à "empatia", "amor, compaixão e humanidade" nos discursos de agradecimento – quando um deles, Jordan Horowitz, deu pelo erro. Beatty e Dunaway leram o cartão que atribuía o Óscar a Emma Stone por La la land e depois de uma breve hesitação, avançaram com o prémio para o filme de Chazelle. Beatty explicou-o a uma audiência incrédula ainda com o palco cheio da equipa de La la land, que parecia ter-se acabado de sagrar o grande vencedor da noite com o seu sétimo e mais importante Óscar.

Entretanto, Emma Stone, que tinha acabado de receber o seu Óscar e estava ainda nos bastidores quando toda a confusão ocorreu, disse-se confusa pois tinha o seu envelope com o anúncio do seu prémio. A Variety lembra que a consultura PriceWaterhouseCooper, que audita e mantém em segurança os envelopes com os nomes dos premiados, leva sempre dois conjuntos de envelopes, duplicados, guardados em duas pastas distintas, uma de cada lado do palco. A Academia, até à hora de actualização desta notícia, ainda não apresentou explicações para o sucedido.

Moonlight já tinha o prémio de Argumento Adaptado e de Actor Secundário, terminando a cerimónia de uma forma inusitada e quase em anticlímax, com pouco tempo para discursar ou agradecer (e mesmo acreditar que tal tinha acontecido) para os seus produtores e autores. A Variety chama-lhe um "erro épico" e será um momento que fica para a história dos prémios da Academia, sendo que o filme de Barry Jenkins, Moonlight, era um favorito inicial da temporada de prémios, com vitórias nos círculos da crítica americana.

O filme partiu para os Óscares com oito nomeações.

Estavam também nomeados O Primeiro Encontro, O Herói de Hackswaw Ridge, Elementos Secretos, Lion, a Longa Estrada para Casa, Vedações, Hell or Hight Water – Custe o que custar! e Manchester by the Sea.

