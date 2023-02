O estranho mundo das ordens profissionais

Num determinado momento do debate sobre a reforma das ordens profissionais, o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro virou-se para a bancada do PS e “acusou-a” de ser “liberal”. No final da discussão, é certo que a Iniciativa Liberal votou ao lado dos socialistas um decreto-lei que altera profundamente a natureza das ordens profissionais. Porque, como defendeu a troika, reclama a União Europeia ou a OCDE, recomenda a Autoridade da Concorrência e exige a Comissão Europeia para libertar as verbas do PRR, os poderes das ordens são estranhos numa sociedade e numa economia abertas.