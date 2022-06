Oposição critica “fiscais externos” às ordens profissionais e sociedades multidisciplinares

Parecia a reposição de um filme: oito meses depois, os partidos voltaram a usar os mesmos argumentos tanto para defender as suas propostas de alteração ao regime das ordens profissionais como para atacar algumas regras que o PS pretende impor para o provedor do cliente e para os órgãos de supervisão com uma maioria de membros externos à profissão – que alguns apelidaram de “fiscais”.