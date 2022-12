Motas de água e bofetadas: 12 memes para entender 2022

Estes foram alguns dos memes que distraíram a redacção do P3 durante o ano. Um por cada mês, são 12. Montados em cima de motas de água para fugir às cheias de Lisboa, corremos o mundo em memes. Nos EUA, encontramos uma bofetada de Will Smith a Chris Rock e até o nosso Presidente da República com uma camisola dos Giants. Na guerra da Ucrânia, vemos um Jesus Cristo ensanguentado a ouvir os argumentos de quem acusa os europeus de leste de "russofobia". Em Manchester, brincamos com o novo festejo de CR7 — que parece estar indeciso sobre o que pedir num restaurante. Regressamos a Portugal: André Ventura e os seus papéis, praias apinhadas de gente que se queixa de praias apinhadas e uma ex-secretária de Estado que é uma craque no FIFA. Eis os memes de 2022.

A falta de gosto

Quando 2022 irrompeu, o país ainda lutava contra a covid-19. Até 10 de Janeiro, as discotecas, bares, creches e ATL estavam encerrados e o teletrabalho era obrigatório. Um dos efeitos causados pela doença era a perda de olfacto e paladar. E alguém utilizou isso para gozar consigo mesmo, colocando a imagem de duas raparigas interessadas no que viam com a seguinte descrição: “Raparigas a olharem para mim após terem tido covid-19 e perderem o gosto”, numa tradução livre.

Foto

Os papéis de Ventura

2022 foi, também, ano de eleições (legislativas antecipadas, que deram maioria absoluta ao PS). E se há eleições, há debates. E se há debates, há memes. André Ventura, líder do Chega, apanhou o gosto de levar para os debates papéis com notícias "contra" os seus adversários. A Internet não lhe perdoou.

Foto

Invasão da Ucrânia e palavras a mais

Em Fevereiro, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia escalou, tendo o primeiro país a invadido o segundo. A condenação da invasão foi consensual no Ocidente, mas, ainda assim, houve quem quisesse convencer os europeus de leste — leia-se ucranianos, entre outros — da sua "russofobia". Estes parecem fazer uma pausa das suas vidas para ouvirem as explicações.

Foto

A bofetada de Smith

Um mês depois, no final de Março, a Internet viveu um dos seus maiores acontecimentos do ano. Na 94.ª cerimónia dos Óscares, Will Smith subiu ao palco e deu uma bofetada ao humorista Chris Rock — que apresentava a cerimónia — após este ter feito uma piada sobre o cabelo da mulher de Smith, Jada Pinkett Smith. Resultado: banido dos Óscares por dez anos e meme para toda a vida.

Foto

A salvo na FDUL

Voltando a Portugal, este ano ficou também marcado pelas queixas de assédio sobre os professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). A faculdade decidiu abrir um canal para receber denúncias e, em apenas 11 dias, recebeu cerca de 50 queixas – umas de assédio moral, outras de sexual — que abrangeram 10% dos seus professores. E memes foram feitos.

Foto

Roe vs Wade para júbilo republicano

Muitos conservadores festejaram, em Junho passado, a reversão do direito ao aborto em alguns estados norte-americanos, após o Supremo Tribunal de Justiça dos EUA revogar a decisão do caso Roe vs Wade (que garantia esse direito em todos os estados). Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, considerou a decisão uma “bofetada na cara das mulheres” e Joe Biden, presidente dos EUA, afirmou ser “um dia triste para o Tribunal e para o país”. Os republicanos celebraram, munindo-se de memes para esse efeito.

Foto

A mania de ir tudo à praia

Chegámos ao Verão, chegámos à praia. É consensual não haver nada muito melhor do que uma praia vazia. Contudo, tal é particularmente difícil de encontrar, principalmente nos meses de Julho e Agosto em Portugal. Encontrámos, por isso, as praias cheias — e queixámo-nos de assim estarem: tal como toda a gente à nossa volta. “Pessoas a irem à praia e a zangarem-se por pessoas estarem a ir à praia”, lê-se numa tradução livre do texto deste meme.

Foto

“Aí vai o sentido de Estado!”

No fim de Setembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi aos Estados Unidos, vestiu a camisola dos Giants e fez o lançamento inaugural de uma noite de homenagem a Portugal. Apesar de o lançamento inaugural ser uma tradição — denominada cerimonial first pitch —, houve quem considerasse que Marcelo estava a atirar, juntamente com a bola, o seu sentido de Estado.

Foto

Um Ronaldo indeciso

E já que se fala de bola, fala-se de Ronaldo. O nosso. 2022 foi um ano particularmente difícil para o capitão da selecção portuguesa. Entre um filho a morrer no parto, uma saída abrupta do Manchester United e um mundial parcialmente visto do banco, Cristiano Ronaldo tem várias razões para querer esquecer este ano. Mas há memes: e este brinca com o novo festejo do craque português. Voltará a ter razões para o fazer?

Foto

Motas de água nas ruas de Lisboa

Água por todo o lado, um edil lisboeta que não ligou a um primeiro-ministro e muitos negócios destruídos. Assim foram as cheias em Lisboa, este mês de Dezembro. Após a partilha de vídeos que mostravam as motas dos profissionais das entregas a boiar rua afora, houve quem apresentasse uma solução inovadora.

Foto

O xeque-mate de Messi

Se houve evento que, por todas as razões, marcou 2022 foi o Mundial do Qatar. Após a Argentina sagrar-se campeã, muitas vozes se levantaram dizendo que Lionel Messi fez xeque-mate à eterna discussão que o opunha a Cristiano Ronaldo para melhor jogador de uma era. Este meme representa-o.

Foto

Uma política craque no FIFA

O ano de 2022 acabou em plena crise política que resultou na demissão de um ministro e três secretários de Estado. Uma dos últimos é Alexandra Reis, cujo percurso recente começa na TAP — de onde sai com uma indemnização de 500 mil euros —, segue pela presidência da Navegação Aérea de Portugal e termina no Governo. A Juventude Social-democrata brinca com o assunto, montando-lhe um perfil igual aos dos jogadores de futebol no videojogo FIFA.