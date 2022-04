Cristiano Ronaldo falha jogo com o Liverpool após perda do filho

Manchester United confirmou a ausência do jogador do encontro desta terça-feira.

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo desta terça-feira com o Liverpool, para a Premier League. A decisão foi anunciada pelo Manchester United, depois de o avançado português ter confirmado, na segunda-feira, a morte de um dos gémeos durante o trabalho de parto da namorada.

“Todos no Manchester United e, na realidade, todo o mundo do futebol, enviam amor a Cristiano Ronaldo e à sua família”, pode ler-se no comunicado do clube, que ressalva que “a família é o mais importante de tudo” e que “Cristiano Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos”, pedindo que seja respeitada a privacidade do jogador.

Na segunda-feira, Cristiano Ronaldo tinha anunciado, através das redes sociais, a morte de um dos gémeos. “É com enorme tristeza que anunciamos que o nosso menino morreu. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Apenas o nascimento da nossa menina nos dá a força para aguentar esta situação com alguma esperança e felicidade”, escreveu Ronaldo, numa mensagem assinada em conjunto com a namorada, Georgina Rodríguez.