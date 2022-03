Jada Pinkett Smith, a mulher de Will Smith, sofre de alopecia areata. O que é, quais as causas e tem cura?

A condição da mulher de Will Smith foi alvo de uma piada, à qual Jada não achou graça e o marido reagiu com violência: levantou-se, subiu ao palco dos Óscares e deu um estado a Chris Rock.

Foi o episódio que marcou a noite e pelo qual Will Smith se arrisca a passar a ser conhecido, não obstante o facto de ter conquistado na mesma noite o seu primeiro Óscar de melhor actor, depois de duas nomeações infrutíferas (por Ali, em 2001, e Em Busca da Felicidade, em 2006)​. O humorista Chris Rock, no meio das piadas, meteu-se com a ausência de cabelo de Jada Pinkett Smith e a mulher não gostou, mostrando um olhar de desagrado. Mas o marido não se ficou pelas expressões faciais: levantou-se do seu lugar, subiu ao palco e desferiu um violento golpe em Rock.

O motivo para que a piada tivesse tido um efeito tão perturbador, ainda que muitas vozes se ergam a defender que nenhumas palavras justificam a violência física, está relacionado com o facto de Jada Pinkett Smith sofrer de alopecia areata, uma doença auto-imune.

“A alopecia areata é a perda repentina de áreas do cabelo, quando não há nenhuma causa óbvia, como distúrbios cutâneos ou distúrbios internos generalizados”, explica a Versão Saúde para a Família do Manual MSD, que destaca o facto de ser “comum” e de se manifestar “em ambos os sexos e em qualquer idade”.

De acordo como o mesmo texto, trata-se de uma reacção auto-imune, em que as defesas imunitárias do organismo atacam, por engano, os folículos pilosos. Em casos raros, pode estar associada a um distúrbio da tiróide ou vitiligo (um distúrbio do pigmento da pele).

Segundo a Academia Americana de Dermatologia (AAD), o “ataque a um folículo capilar faz com que o cabelo preso caia”, sendo que “quanto mais folículos capilares o sistema imunitário atacar, mais queda de cabelo se terá”.

No entanto, ao contrário de outros tipos de alopecia, a areata não significa perder o cabelo para sempre. Isto porque “o ataque raramente destrói os folículos capilares”.

No que diz respeito às causas, ainda há muito por saber, mas a AAD indica que alguns estudos apontam para a existência de uma deficiência em vitamina D que pode explicar a alopecia areata. Além disso, há indicadores que mostram que pessoas com asma, dermatite atópica, doença da tiróide, vitiligo ou síndrome de Down “são mais propensas a ter alopecia areata”.

Os primeiros sintomas costumam ocorrer antes dos 30 anos e a doença não tem cura, no entanto, há tratamentos para os quais será considerada a idade, o volume da queda de cabelo e onde o pelo mais cai. Porém, a maioria dos médicos aconselha um período de espera já que, em muitos casos, o cabelo volta a crescer sem qualquer intervenção.

Essa poderá não ser a situação de Jada Pinkett Smith que, com 50 anos, já lida com um quadro de alopecia areata há alguns anos, apesar de apenas em 2018, na sua série Red Table Talk, ter falado abertamente sobre o assunto: “Um dia estava no duche e tinha bocados de cabelo nas mãos e fiquei tipo ‘Oh, meu Deus, estou a ficar careca?’”.

“Foi um daqueles momentos da minha vida em que tremia literalmente de medo. Foi por isso que cortei o meu cabelo, e por isso continuo a cortá-lo”, explicou na altura, recordando que durante muito tempo escondeu o que se passava. “Muitas pessoas perguntam-se por que uso turbantes.”

“Agora, neste momento, só posso rir”, brincou num vídeo que publicou no Instagram, já em Dezembro de 2021, em que garantiu que estava a tratar de ser amiga “desta alopecia”.