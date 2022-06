Roe v. Wade. Supremo dos EUA reverte decisão que estabeleceu o direito ao aborto

Os juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprovaram a reversão da decisão do caso Roe v. Wade, abrindo assim a porta a que o aborto venha a ser proibido em muitos estados norte-americanos. Seis juízes conservadores votaram para reverter a decisão do caso, defendendo que não existe nenhum direito constitucional ao aborto; três liberais opuseram-se.

Há quase meio século que a decisão no caso Roe v. Wade sustentava que a Constituição dos EUA protegia o direito da mulher a fazer um aborto. Agora o país voltará à situação que existia antes de 1973, quando cabia a cada estado decidir se proibia ou autorizava interrupções voluntárias de gravidez.

Estima-se que metade dos estados proíbam rapidamente o procedimento, alguns deles, de imediato: há 13 estados que têm leis que prevêem a entrada em vigor automática de uma lei proibindo o aborto na eventualidade de uma reversão do caso Roe v. Wade no Supremo. Outros nove estados voltarão às suas leis que proibiam o aborto antes da decisão de 1973.

A decisão surge na sequência da análise a um caso onde se contestava a proibição do aborto após as 15 semanas, no estado de Mississípi. A vasta maioria dos norte-americanos é a favor do aborto, em percentagens que têm andado acima dos 60% e chegam perto dos 70%, não variando muito desde 1973.

O ex-Presidente Barack Obama considera a decisão um ataque “às liberdades fundamentais de milhões”: “O Supremo não só reverteu um precedente de quase 50 anos como relegou a decisão mais intensamente pessoal que uma pessoa pode tomar aos caprichos de políticos e ideólogos”, escreveu na sua conta de Twitter.