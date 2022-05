Supremo Tribunal dos EUA pronto para anular direito ao aborto

Um documento a circular no Supremo Tribunal dos Estados Unidos prevê a anulação da decisão histórica de 1973 que reconheceu o direito ao aborto, noticia o jornal Politico com base em documentos internos do tribunal, em que se mostra uma maioria de votos a favor da decisão.

O jornal afirmou ter obtido um projecto de decisão escrito pelo juiz conservador Samuel Alito e datado de 10 de Fevereiro, que ainda está a ser negociado até à publicação, prevista para antes de 30 de Junho, e nota que é normal as votações dos juízes irem mudando conforme as mudanças que vão sendo feitas nos textos.

O New York Times sublinha que a divulgação do documento, de 98 páginas, é inédita na história moderna do tribunal.

A decisão no caso Roe v. Wade, que há quase meio século sustentava que a Constituição dos EUA protegia o direito da mulher a fazer um aborto, é “totalmente errada desde o início”, de acordo com o documento obtido e citado pelo Politico.

“Acreditamos que Roe v. Wade deve ser derrubado”, acrescenta Samuel Alito, para quem o direito ao aborto “não está protegido por qualquer disposição da Constituição” dos Estados Unidos.

Se o texto for aprovado por uma maioria dos juízes do Supremo Tribunal, os Estados Unidos voltarão à situação que existia antes de 1973, quando cada estado era livre de proibir ou autorizar a realização de abortos. Dada a grande divisão geográfica e política sobre a questão, espera-se que metade dos estados, especialmente no Sul e no Centro conservadores, proíbam rapidamente o procedimento.

O New York Times sublinha que se isto acontecer, os Estados Unidos juntar-se-ão a um pequeno grupo de países — apenas três — que dificultaram o direito ao aborto desde 1994: Polónia, El Salvador e Nicarágua.

“Sejamos claros: isto é um documento provisório. É ultrajante, sem precedentes, mas não final: o aborto continua a ser um direito e continua a ser legal”, disse numa mensagem no Twitter a rede Planned Parenthood, que gere muitas clínicas de aborto.

A constituição do Supremo Tribunal foi profundamente alterada pelo ex-Presidente norte-americano Donald Trump, que em cinco anos nomeou três juízes conservadores, solidificando a sua maioria conservadora. Os três juízes nomeados pelo ex-Presidente Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, tinham todos um histórico de sentenças em linha com posições antiaborto.

Desde Setembro, o novo Tribunal tem enviado vários sinais a favor dos opositores ao direito ao aborto.

Primeiro, recusou-se a impedir a entrada em vigor de uma lei do Texas a limitar o direito ao aborto às primeiras seis semanas de gravidez, por oposição a dois trimestres ao abrigo do actual quadro legal.

Durante uma revisão de Dezembro de uma lei do Mississippi, também a questionar o prazo legal para o aborto, a maioria dos juízes do Supremo deixou claro que estavam preparados para alterar ou mesmo derrubar, por completo, o princípio estabelecido por Roe v. Wade.

Pouco depois da fuga de informação divulgada pelo Politico, uma série de pessoas manifestaram-se espontaneamente à frente do edifício do Supremo.

Uma série de políticos democratas reagiram também à decisão. O senador Chuck Schumer de Nova Iorque e speaker da Câmara dos Representantes Nacy Pelosi disseram que a ser confirmada, esta será “uma das decisões mais prejudiciais” da história moderna, cita o New York Times.

Na Califórnia, os líderes democratas prometeram “um muro a toda prova” para proteger o direito ao aborto, com planos para uma alteração à constituição do estado garantindo explicitamente o direito ao aborto nas eleições de Novembro.