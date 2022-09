Marcelo vestiu camisola dos Giants e fez o lançamento inaugural em noite portuguesa

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa como convidado de honra dos San Francisco Giants, na passada terça-feira, foi anunciada através dos altifalantes do estádio Oracle Park cerca de meia hora antes do início do jogo contra os Colorado Rockies, na Califórnia.

"Nem quero pensar na aventura que é atirar uma bola", disse o chefe de Estado aos jornalistas, quando se preparava para entrar em campo para o chamado first pitch.

Com o seu nome, Marcelo, e o número 73, a sua idade, nas costas da camisola, o Presidente da República lançou a bola para as mãos do japonês Taira Uematsu, um dos treinadores dos Giants.

Pelo oitavo ano consecutivo, os Giants dedicaram um dos seus jogos em casa à celebração de Portugal, em parceria com organizações portuguesas da Califórnia, que é o estado norte-americano com maior número de emigrantes portugueses e lusodescendentes: mais de 300 mil segundo dados dos censos oficiais.

Os bilhetes para o jogo de beisebol entre os Giants e os Rockies incluíam uma camisola alusiva a esta celebração. No Oracle Park estava hasteada a bandeira portuguesa, ao lado da norte-americana, e uma das mascotes da noite era um enorme Galo de Barcelos.