Joe Biden “chocado”. Milhares manifestam-se contra e a favor do direito ao aborto nos EUA

Há 13 estados nos EUA que deverão banir imediatamente o aborto, vários sem incluir excepções para gravidezes que resultem de violação e incesto. Mississípi tornou-se no primeiro estado a proibir interrupções voluntárias de gravidez, minutos depois do anúncio do Supremo.

O Presidente dos EUA apelou ao voto nos democratas nas eleições intercalares de Outubro, uma altura em que o Partido Republicano tentará recuperar a maioria nas duas câmaras do Congresso.

Há 49 anos que a decisão no caso Roe vs. Wade deu o direito total da mulher a fazer um aborto nos primeiros três meses de gravidez. Agora o país voltará à situação que existia antes de 1973, quando cabia a cada estado decidir se proibia ou autorizava interrupções voluntárias da gravidez.

Saiba mais: