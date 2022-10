O Orçamento, a guerra e a crise

O primeiro dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado de 2023 (OE2023) e o que se ouviu é suficiente para percebermos o que vai acontecer no penoso mês que nos separa da votação final global: trocas de acusações, ajustes de contas, graçolas, repetições do que já foi dito e redito. Há neste pano de fundo duas nódoas: a tentativa do Governo de fazer os portugueses acreditar que em tempos de guerra e inflação é possível um orçamento milagroso que protege rendimentos, controla o défice e corta a dívida; e o esforço da oposição em vender a ideia de que seria possível fazer tudo isso e muito mais.