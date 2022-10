Orçamento criticado pela oposição. Governo leva à AR aval da concertação

Costa defende hoje no Parlamento Orçamento de crise. Segundo OE da maioria colhe críticas da esquerda à direita, mas Governo acena com acordo de rendimentos com patrões e UGT.

O Governo chega esta quarta-feira ao Parlamento para o debate na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023, o segundo em maioria absoluta, mas desta vez com várias cartas de conforto: um acordo na concertação social sobre rendimentos e outro com sindicatos da Função Pública sobre salários no Estado. Na arena parlamentar, o executivo não precisa de apoios da oposição, mas mesmo assim ensaiou algumas negociações das quais até à data não são conhecidos quaisquer frutos, em torno de mais um Orçamento de “contas certas” – feito em cenário de guerra –, e que colhe críticas da esquerda à direita.