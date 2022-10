Valorização salarial em 2023 desbloqueia acordo com sindicatos da UGT

A valorização da carreira técnica superior com um aumento de 104 euros já em Janeiro, a subida do subsídio de refeição com efeitos retroactivos a Outubro de 2022 e a promessa de rever a avaliação de desempenho foram algumas das cedências do Governo que levaram os sindicatos da UGT a assinar, nesta segunda-feira, o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores do sector público. Mas tanto a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) como o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) querem ir mais longe e prometem bater-se pela revisão das carreiras especiais.