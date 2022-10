As eleições não são para amanhã

Na aparência, o Orçamento que esta segunda-feira chegou às mãos do presidente da Assembleia da República parece ecuménico. As famílias de menores rendimentos podem subscrevê-lo pelos cortes no segundo escalão do IRS, pela subida do indexante para apoios sociais ou pelo aumento real do salário mínimo. Os empresários podem enlevar-se com as mexidas no IRC ou nos apoios para travar os custos da energia. Os ortodoxos das contas certas poderão deliciar-se com as metas para o défice ou para a dívida. Os desenvolvimentistas aprovarão a expectável subida do investimento. A classe média e os pensionistas ficam fora do festim, mas como retrato global o Orçamento parece uma aberta no céu negro da crise.