O Orçamento em 30 números e dois minutos

O ministro das Finanças entregou o Orçamento do Estado para 2023 nesta segunda-feira ao início da tarde, horas antes do fim do prazo – o que não é muito habitual.

Mais investimento público e mais apoios sociais, menos dívida e menos défice. O segundo orçamento da era Fernando Medina já foi entregue na Assembleia da República e apresentado em conferência de imprensa. Eis uma versão micro de um documento macro.

0,9%

Saldo orçamental negativo (défice) previsto para 2023 em percentagem do PIB (o saldo primário, antes de pagar juros, será de 1,6% do PIB)

10.640 euros

Novo mínimo de existência previsto pelo Orçamento — até aqui, o valor estava nos 9870 euros

21%

Taxa de IRS do segundo escalão desce dois pontos percentuais de 23% para 21% e escalões são actualizados em 5,1%

1000 milhões de euros

Custo orçamental do conjunto de medidas para o IRS (como a actualização dos escalões)

1,3%

Crescimento económico previsto para o próximo ano em Portugal

28%

Taxa da tributação a aplicar a criptoactivos que sejam detidos por menos de um ano

478,7 euros

Novo Indexante dos Apoios Sociais. O que representa um aumento de 35,5 euros ou 8% relativamente a 2022

1196,75 euros

Novo montante máximo para o subsídio de desemprego (o valor mínimo será de 550,5 euros)

6,8 mil milhões de euros

Valor para o qual sobem os custos com a dívida, correspondendo a uma subida de 8,2%

214 milhões de euros

Pedido de reequilíbrio financeiro por causa da pandemia apresentado pela ANA - Aeroportos de Portugal

761,58 euros

Novo salário mínimo para a Função Pública (quase 57 euros a mais)

52 euros

Aumento salarial mínimo para funcionários do Estado

590 milhões de euros

Verba que o Governo espera receber da Caixa (350 milhões) e do Banco de Portugal (240 milhões) em dividendos

5,6%

Taxa de desemprego prevista pelo Governo para este ano e para o próximo

3273 euros

De acordo com os cálculos apresentados pelo ministro, as medidas do OE permitem uma poupança de 3273 euros para um casal com dois filhos

45 milhões de euros

Verba que o Governo tem para compensar senhorios pelo travão imposto ao aumento das rendas (2%)

880 milhões

Valor, em euros, que o Governo estima arrecadar a mais em impostos em 2023

12

Os comboios de alta velocidade que a CP prevê comprar e que já estão orçamentados no valor de 336 milhões de euros

13 milhões

Previsão de valor a arrecadar por via dos novos radares de controlo da velocidade a adquirir em 2023

288 euros

Apoio a alunos do Ensino Superior deslocados cujos pais tenham baixo rendimentos (estima-se que sejam 15 mil)

300 euros

Limite máximo do apoio no âmbito do programa Porta 65 (apoio ao arrendamento)

480 mil

As pessoas que beneficiarão do aumento de abono de família que, na melhor das hipóteses, é de 50 euros

900 euros

Dedução no IRS a partir do segundo filho (era 750 euros)

6%

Redução do IVA da electricidade para 6% na componente de consumo nos primeiros 100 kwh2 e para potências inferiores a 6,9 kva

17%

Taxa reduzida de IRC para empresas com lucro anual até 50 mil euros (era 25 mil)

3400 milhões de euros

Total previsto para o investimento público no ano de 2023, o que equivale a 3,6% do PIB

33%

Imposto sobre lucros extra avança já em 2023 com regras aprovadas por Bruxelas

110,8%

Dívida pública em percentagem do PIB (redução de 4,2 pontos percentuais em relação a 2022)

44

Número de slides mostrados pelo ministro Fernando Medina na sua apresentação, ao longo de mais de uma hora e meia

25/11

Data em que o orçamento irá a votação final global no Parlamento (a 16 e 17 de Outubro dá-se a votação na generalidade)