Alentejo e Madeira entre os 52 “melhores lugares do mundo” na revista Time

Numa volta ao mundo de tirar o fôlego, a equipa da influente revista internacional elegeu as duas regiões portuguesas como primus inter pares : um Alentejo “sem pressas” mas com novidades, uma Madeira “de sonho” e luxos.

Dos Galápagos à Grande Barreira do Coral, do Árctico a Bali, de Kaunas a Istambul, com passagem pelo Butão, Uzbequistão ou mesmo mais além, onde poucos se aventuraram, até à Estação Espacial Internacional. É a lista de ouro da influente revista Time sob o mote “Os 52 melhores lugares do mundo em 2022”. O detalhe mais dourado é que dois deles estão em Portugal: “The Alentejo”, “fuga idílica”, e a Madeira, jóia dos “trópicos europeus”.

Da Madeira, diz-se que, embora inicialmente tivesse fama mundial mais pelo seu vinho fortificado, merece fama redobrada como “destino de sonho para os amantes de aventura”.

“A ilha resplandece de maravilhas naturais para explorar, com oportunidades para caminhadas, caiaque, escalada, e mergulho”, resume-se. Bons conselhos: “Aproveite o nascer do sol do topo do Pico Ruivo, o pico mais alto da Madeira, ou visite uma queda de água ao longo de uma das levadas cheias de natureza da ilha, caminhos pedonais adjacentes a canais de irrigação que datam do século XV”.

O luxo madeirense não é esquecido: aconselham-se os seus resorts e até se destaca o novíssimo e “ultramoderno” NEXT da Savoy, no Funchal. Mas também os renovados Hotel Riu Madeira no Caniço de Baixo.

Foto Levada do Rei

Para quem voar para a Madeira via Lisboa, outro conselho: “aproveite para ficar e explorar esta outra fabulosa cidade”.

The Alentejo, fuga idílica

Já para o Alentejo, região “reclinada entre Lisboa e o Algarve”, como se explica, para logo acrescentar que é “a região mais rural e menos povoada” do país, destaca-se estar “pontilhado por vilas pitorescas separadas por sobrais e olivais”. “Mas”, atenção, não se iluda: “as suas muitas novas atracções oferecem um bom contraste com o seu ritmo sem pressa”.

Foto Museu Berardo Estremoz nuno veiga/lusa

O destaque da Time foca a cidade de Estremoz e o Museu Berardo Estremoz, onde se, sublinham, se “preserva o artesanato tradicional como o fabrico de azulejos”. As caminhadas ficam representadas pelo Trilho da Esperança: são cerca de 15km pelo Parque Natural da Serra de São Mamede e que inclui ver pinturas rupestres com 6.000 anos ou levantar os olhos para as aves de rapina, incluindo águias-de-Bonelli e grifos.

Curiosamente, é dado aqui um grande salto para Santo André, Sines, para referir a Vila do Gin, o Parque Temático do gin alentejano Black Pig. Com esperança de que tenham também ido à praia, logo ali, sendo que não há referências a esses encantos da costa, a revista acaba a aconselhar passeios pelas cidades de Elvas e Évora, realçando o factor Unesco.

Foto No Parque Natural da Serra de Sao Mamede

Na hotelaria, a sorte coube ao hotel Octant Évora (antes Évora Farm Hotel & Spa), Vila Galé Collection Elvas, Travassos 11 e ao hotel O Cante (chamam-lhe O Canto na Time, mas é gralha), aberto recentemente e que tem o cante como mote.

A lista completa com os 52 locais escolhidos pelos jornalistas e colaboradores da Time está aqui.