A pensar nos jovens que procuram um luxo descontraído, o Savoy abriu o Next

É o sexto hotel do grupo AFA na Madeira, abriu portas no Verão de 2021 e tem sido um verdadeiro sucesso. Até junto dos nómadas digitais, visto que são muitos os hóspedes que prolongam a sua estadia e aliam o trabalho ao prazer.

Fica uma rua abaixo do Savoy Palace, no Funchal, bem mais perto do mar, numa espécie de quarteirão que pertence ao grupo madeirense. O Next Hotel foi o último do grupo AFA a ser inaugurado, é o sexto, algo que aconteceu durante a pandemia, no Verão de 2021, mas ainda assim tem sido um sucesso não só entre o público mais jovem — para quem foi desenhado —, mas também entre um público mais entrado na idade, um tipo de turista muito comum na Madeira.