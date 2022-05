Istambul, uma metrópole milenar em busca de uma nova identidade gastronómica

Poucas são as cidades no mundo que possuem uma energia tão vibrante quanto Istambul. Com um pé na Europa e outro na Ásia, a antiga capital de Bizâncio e do Império Otomano tem a vantagem de reunir na sua península tanta história que parece nem caber no seu vasto território que se debruça pelo mar de Mármara — um pedaço do oceano que separa o mar Negro do mar Egeu a partir do famoso estreito do Bósforo, que separa as partes oriental e ocidental da cidade.