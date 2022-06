Em família: praias e lendas agitadas por uns fios e outras cenas

FESTIVAIS

Ei! Marionetas

1 a 10 de Julho

Em Gondomar, há marionetas por todo o lado: espectáculos, oficinas, debates, paradas, animação de rua… É a oitava edição do encontro Ei! Marionetas a chamar o público – sobretudo, o infanto-juvenil – a conviver de perto com a bonecada, dos tradicionais robertos às mais modernas manifestações artísticas. A Mandrágora, que organiza o festival em parceria com a autarquia, convida para uma “paleta de propostas e sugestões multicolorida” composta por 46 actividades, com destaque para o espectáculo comunitário Aldeia Balão e os Aeronautas (na abertura), a estreia nacional de Noose, da Merlin Puppet Theatre, e a primeira apresentação de O Urso Que Não Era, de Márcia Leite. Quatro companhias internacionais e sete nacionais manipulam o cartaz, que tem entrada livre e pode ser consultado em detalhe aqui.

AgitÁgueda

2 a 24 de Julho

Andar por Águeda, por estes dias, é ter sobre a cabeça um céu de milhares de chapéus-de-chuva coloridos. A instalação artística The Umbrella Sky é, há dez anos, emblemática do Agitágueda. Mas não é a única à espera de visita: o festival está aberto a intervenções artísticas que podem ir dos bancos de jardim às empenas dos edifícios, passando por video mapping. A música ao vivo é outra parte importante: Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Guano Apes, Alphaville, Hermeto Pascoal, Manel Cruz, Bispo e Chico da Tina estão entre os muitos artistas convocados. Artesanato, gastronomia, body painting, estátuas vivas, jogos, um Carnaval Fora d’Horas, uma Mad Parade e (novidade do ano) uma piscina fluvial também concorrem para a agitação, sem esquecer o espaço AgitaKids, especialmente configurado para os mais pequenos. O programa completo está disponível aqui.

Cortes & Lendas

1 a 3 de Julho

É simultaneamente uma feira e uma lição de história. O Convento de São Francisco, em Santarém, é ocupado por recriações dramatizadas dos tempos de D. Afonso III. Essas personagens de outros tempos entram também em músicas e danças medievais, torneios, treinos de armas, demonstrações de falcoaria, malabarismos, espectáculos de fogo, marionetas humanas, conversas e cortejos, incluindo um desfile infantil. Quem for ver as “cortes” pode contar ainda com um mercado de sabores, uma feira de produtos regionais, uma caminhada temática e visitas à cisterna do convento, entre outros momentos elencados aqui.

Cenas na Rua

1 a 17 de Julho

Cinco personagens misteriosas avançam no silêncio e agigantam-se a cada passo, numa “deambulação silenciosa” que começa no Jardim da Alagoa e termina em tom musical na Praça da República. É este Rêve d’Herbert, dos franceses Des Quidams, que faz as honras de abertura do Cenas na Rua, que ocupa Tavira com teatro, poesia, música, dança, cinema e humor para toda a família. Depois de dois anos sem poder fazer cenas, o festival dá espectáculo todos os dias, seja com as marionetas da Limite Zero, o novo circo da Vaivén, o palhaço-escultor Pedro Tochas, um concerto de Rodrigo Leão, o Ensaio sobre a Cegueira da Companhia de Dança Contemporânea de Évora, uma peça do Teatro de Montemuro ou Filipe Raposo a dar música ao filme Metrópolis – tudo com entrada livre. A programação completa está aqui.

Foto Rêve d’Herbert Cie des Quidams

TEATRO

MacBad

1 e 2 de Julho

O que acontece quando juntamos um clássico da literatura e um jogo? A esta pergunta o Teatro Praga responde com um espectáculo que pega na tragédia de Macbeth, escrita por William Shakespeare, e lhe dá um toque de modernidade. Como? Através da simulação de um jogo onde se recorre à interpretação de papéis imaginários e onde o espectador é “um gamer que garante que a história chega ao fim”. Apontada a maiores de seis anos, a peça está em cena no Theatro Circo, em Braga. A sessão de sexta-feira é reservada a escolas; a de sábado destina-se a famílias. Ambas começam às 15h, com bilhetes a 2,50€.

Foto MacBad DR

MÚSICA

A Flauta Mágica

2 e 3 de Julho

A Companhia de Ópera de Setúbal apresenta a sua versão da famosa ópera de Mozart em que o compositor austríaco contava a história de Tamino e Papageno, dois amigos muito diferentes que tinham em comum o sonho de encontrar o amor e a felicidade. Liberdade, igualdade e fraternidade são outros conceitos explorados neste concerto com piano (e cantado em português) acolhido pelo Fórum Municipal Luísa Todi. As sessões estão marcadas para as 21h30 de sábado e para as 19h de domingo, com bilhetes a 15€ (M/6). O espectáculo faz parte do festival Setúbal Voz, que está a decorrer até 3 de Julho.

CINEMA

Cinema ao Ar Livre

3 de Julho a 28 de Agosto

No Canadá dos anos 1950, uma jovem detective e um assistente de antropologia decidem partir numa viagem de investigação com destino ao Nepal, de onde lhes chegaram relatos de incidentes relacionados com o lendário yeti. Missão Yeti: em Busca do Homem das Neves é a aventura refrescante que abre o ciclo de cinema ao ar livre que se instala, neste Verão, no Jardim Municipal de Oeiras. A tela é montada aos domingos, às 10h30, e não cobra bilhete. Todos os filmes são de animação e classificados para maiores de seis anos. Seguem-se, em Julho, A Incrível História da Pêra Gigante (dia 10), Vic, o Viking: a Espada Mágica (17), Capitão Dentes de Sabre e o Diamante Mágico (24) e Trouble: Aventura na Cidade (31). As sessões continuam em Agosto com A Grande Viagem (dia 14), Bráulio e o Mundo dos Gatos (21) e, finalmente, Khumba (28).

ACTIVIDADES

Valença Family Party

De 29 de Junho a 17 de Julho

Sete mil metros quadrados de insufláveis, trampolins, campos de golfe e piscinas dão a este parque de diversões os créditos para se anunciar como o maior do Alto Minho. Instalado no complexo desportivo do Sport Club Valenciano, oferece mais de 30 actividades para todas as idades. Está aberto das 14h às 19h, em quatro rondas: 29 de Junho a 3 de Julho, 4 a 10 de Julho e 13 a 17 de Julho. A entrada para cada dia custa 5€; a pulseira-passe para a semana toda fica a 20€. Crianças até aos dois anos não pagam.

Foto Valença Family Party DR

Aniversário da Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro

1 de Julho

Não é um aniversário qualquer: este ano, há 18 velas a soprar. A maioridade traz um dia aberto a todos os que queiram ajudar a fazer a festa, cientificamente participando. Entre as 10h e as 20h, as actividades sucedem-se em Aveiro: programar de robôs, criar animações em stop-motion, imprimir em 3D, escutar histórias, visitar exposições e, claro, cortar o bolo.

Recicla Mania

De 4 a 29 de Julho

Em maré de férias e colónias, a Sociedade Ponto Verde vai à praia com um jogo de tabuleiro gigante, em que as crianças são os peões e a meta está à distância de uma série de respostas certas sobre a reciclagem. O objectivo “é ajudar a esclarecer dúvidas e ensinar boas práticas sobre a separação de resíduos, incluindo a colocação correcta de embalagens nos ecopontos”. A acção vai a areais de todo o país, entre as 9h e as 12h, a começar por Carcavelos. Cascais, Oeiras, Almada, Nazaré, Caldas da Rainha, Ílhavo, Porto, Vila Real de Santo António e Loulé são outras paragens da rota.