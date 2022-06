Em família: luzes, floresta, acção!

CINEMA

Colorir o Mundo

26 de Junho

Uma tempestade inesperada, um rapaz com mãos de caranguejo, uma pedra a bloquear portas e um guarda cioso da sua missão habitam esta tarde de cinema timbrada pelo IndieJúnior (a manga infanto-juvenil do festival de cinema IndieLisboa) e composta por “seis curtas-metragens [de animação] cheias de cores, cantigas e descobertas”. É o Centro Cultural Malaposta (Odivelas) que as projecta, a partir das 15h deste domingo, com bilhetes a 4€ e classificação para maiores de seis anos. No cartaz estão Um dia lá fora, de Ana Horvat; Omar & Pincette, de Julien Sulser; Sozinhos no elevador, de Anastasia Papadopoulou; Luce e o rochedo, de Britt Raes (vencedor do prémio do público do IndieJúnior 2022); Patrulha e as sementes de pára-quedas, de Clémentine Campos, Inès Bernard-Espina e Mélody Boulissière; e Guarda de honra, de Edmunds Jansons.

FESTIVAIS

Rituais Kids Fest

25 e 26 de Junho

Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, A Branca de Neve e A Bela e o Monstro são os anfitriões daquele que se anuncia como o “maior e mais completo festival para crianças e famílias”. Instala-se na Portimão Arena com dois espectáculos musicais por dia (um às 15h, outro às 17h), todos com o capital afectivo da Disney. Do mesmo universo saem personagens em desfile pelo recinto – Mickey e Minnie incluídos. Insufláveis e um espaço de música para bebés também fazem parte do pacote. Todas as idades são bem-vindas. Crianças até três anos não pagam. Acima desta idade e até aos dez anos, o bilhete diário custa entre 12€ e 15€, ficando o passe entre 20€ e 25€. Os adultos pagam 18€ a 20€ por dia ou 30€ a 35€ pelos dois. Famílias de quatro (dois adultos e duas crianças) gastam, respectivamente, 50€ a 60€ ou 80€ a 100€.

Artes à Vila

25 e 26 de Junho

Ver de perto as gárgulas que vigiam o Mosteiro da Batalha. Assistir ao circo contemporâneo de Raiz por Daniel Seabra. Conhecer a história d’O Pente do Careca contada por Nídia Nair Marques. Assistir a uma demonstração de Danças com História ao rigor da Dinastia de Avis. Tudo isto é possível no festival Artes à Vila, que também enche o monumento de concertos: nas Capelas Imperfeitas, tocam Hélder Bruno, Paulo de Carvalho, Pedro Mestre e Valter Lobo. A abertura faz-se às 10h e o programa completo pode ser consultado aqui. A entrada é gratuita, excepto para as visitas guiadas às gárgulas, que custam 5€.

Festival Panda

25 e 26 de Junho

O Panda volta a reunir os amigos para um grande festival infantil. Viva a Amizade! é o tema da 15.ª edição. Ao palco do Estádio da Maia sobem personagens bem conhecidas dos mais pequenos: além do acarinhado Panda (e sua banda), saltam das séries do canal para o formato ao vivo os aviões-heróis Super Wings, o curioso Pocoyo, as travessuras d’A Porquinha Peppa, a magia de Vera e o Reino do Arco-Íris e as descobertas do coelho Simão. Tudo entre brindes e brincadeiras. O festival acontece em duas sessões diárias, às 9h e às 15h30. O bilhete individual custa 18€; o pack para famílias vai dos 49€ aos 59€ (para um agregado de três ou quatro pessoas, respectivamente); crianças até dois anos têm entrada livre. Depois do arranque na Maia, a comitiva ruma ao Parque dos Poetas, em Oeiras, entre 1 e 3 de Julho.

Foto Festival Panda Sara Santos Silva

TEATRO

Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude

29 de Junho a 3 de Julho

Na Maia, também é tempo de Fazer a Festa. Cumprindo uma tradição que este ano alcança a 41.ª edição, o Teatro Art’Imagem faz-se mestre-de-cerimónias e convida a entrar na aldeia teatral montada na Quinta da Caverneira e no Fórum Maia. A abrir o pano está a estreia absoluta da Mascarada da Astro Fingido, antecedida pela inauguração de uma exposição acerca da cobertura jornalística do festival ao longo das suas mais de quatro décadas. Às tábuas vão ainda a Formiga Atómica com O Estado do Mundo (Quando Acordas), o Teatro de Montemuro com Mentira a Quanto Obrigas, a Moving Compass Theatre com Nino & Mambru, a Krisálida com Plastikus, O Nariz com O Principezinho e a dupla Pérez & Fernández com Nenos da Variola em estreia nacional. Cartaz detalhado e outras informações aqui.

Plastikus DR Mentira a Quanto Obrigas LIONEL BALTEIRO/LAMOUSSE O Estado do Mundo (Quando Acordas) DR Fotogaleria DR

MÚSICA

Os Três Porquinhos, o Quarteto de Cordas e o Lobo Mau

26 de Junho

O que é que Beethoven e um conto infantil têm em comum? A resposta está no espectáculo que o Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, recebe neste domingo, às 11h. Ao embalo do ciclo Vamos Tocar Estórias! (que foi inaugurado em Março com Neverland – a Estória de Peter Pan – para Quinteto de Sopros), a famosa aventura dos três porquinhos é contada ao som da não menos célebre quinta sinfonia de Beethoven, enquanto Susana Henriques, apresentadora e narradora, vai falando dos instrumentos, da música e de outras histórias. A interpretação está a cargo do quarteto de cordas formado por Ana Pereira, Lyza Valdman, Joana Cipriano e Catarina Gonçalves. A entrada é reservada a maiores de seis anos e custa 5€.

EXPOSIÇÕES

Leonardo da Vinci - Experiência de Arte Imersiva

21 de Junho a 7 de Agosto

Depois de Nadir Afonso, Paula Rego, Roy Lichtenstein, Vieira da Silva e muitos outros, a iniciativa A Arte Chegou ao Colombo foca-se num génio do Renascimento: Leonardo da Vinci. A praça central do centro comercial lisboeta propõe uma imersão no legado do mestre italiano, a propósito do 560.º aniversário do seu nascimento. Desenhos tão famosos como o Homem Vitruviano, estudos como o da catapulta e obras-primas da pintura como Mona Lisa envolvem os visitantes nos seus pormenores. A experiência tem lugar numa sala onde há sessões contínuas, a cada 15 minutos. Funciona todos os dias, com entrada livre.

Leonardo da Vinci - Experiência de Arte Imersiva DR Leonardo da Vinci - Experiência de Arte Imersiva DR Fotogaleria DR

Dos Pés à Cabeça

25 de Junho a 1 de Janeiro

No dia em que celebra o seu 15.º aniversário, o Museu Colecção Berardo, em Lisboa, inaugura uma exposição especialmente pensada para satisfazer o fascínio dos mais novos pelo corpo humano e, ao mesmo tempo, alinhar na sua capacidade ímpar de exercitar a imaginação e ver para além do que está à pele. Obras de artistas modernos e contemporâneos oferecem uma profusão de representações, “reflectindo diferentes modos de olhar e de pensar o corpo nos mais diversos suportes”, revela a folha de sala. São eles Albuquerque Mendes, Álvaro Lapa, Ana Mendieta, Ângelo de Sousa, Caetano Dias, Eugène Leroy, Fernando Lemos, Georg Baselitz, Helena Almeida, Henri Michaux, James Rielly, James Turrell, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Julio González, Keith Haring, Mark Lancaster, Nan Goldin, Pauliana Valente Pimentel, Peter Blake e Robert Bechtle. Dos Pés à Cabeça completa-se com uma cronologia da representação do corpo e com um espaço de actividades. O museu está aberto todos os dias, das 10h às 19h. A entrada custa 5€, sendo gratuita aos sábados.

ACTIVIDADES

Floresta em Família

25 de Junho

Correr na natureza, jogar mikado com ramos, plantar árvores, passear de barco, trabalhar com papel, fazer tiro com arco e experimentar minigolfe estão no horizonte deste dia passado em família, no Parque Urbano do Jamor (Oeiras). O evento, que faz parte do projecto de responsabilidade social e ambiental Dá a Mão à Floresta, da The Navigator Company, realiza-se entre as 9h30 às 18h, com entrada livre.

PASSEIO

Serralves em Luz

22 de Junho a 31 de Outubro

Criar “uma experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspectivas” de todo o parque e “convida à descoberta do seu património natural e arquitectónico” é a promessa de Serralves em Luz. Com direcção criativa de Nuno Maya, ligado ao festival Lumina e ao ateliê OCubo, o percurso luminoso pontua três quilómetros com um total de 25 instalações. Sejam elas estáticas, móveis ou, como acontece pela primeira vez este ano, interactivas, todas se harmonizam com os elementos do parque do Porto. O preço dos bilhetes vai de 10,50€ a 12,50€, excepto para crianças até três anos, que não pagam. Está aberto a visitas todos os dias – ou melhor, todas as noites. Até 31 de Julho, começam às 21h30; de 1 a 28 de Agosto, às 21h; de 29 de Agosto a 30 de Setembro, às 20h30; e de 1 a 31 de Outubro, às 20h. Mais informações aqui.